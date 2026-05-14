Stoiximan Super League: Αντίδραση Καραπαπά για τον ορισμό των διαιτητών

Έντονη δυσαρέσκεια επικρατεί στις τάξεις του Ολυμπιακού μετά τους ορισμούς των διαιτητών για την 6η και τελευταία αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, μέσω αναρτήσεών του στα social media εξαπέλυσε επίθεση κατά της ΕΠΟ, της ΚΕΔ και του Στεφάν Λανουά, εκφράζοντας την οργή του για τους διαιτητές που ορίστηκαν στα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής.