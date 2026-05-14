Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Προειδοποίηση ειδικών για ακραία ζέστη στη διοργάνωση

Το ένα τέταρτο των αγώνων στο Παγκόσμιο Κύπελλο του φετινού καλοκαιριού θα μπορούσε να διεξαχθεί σε εξαιρετικά ζεστές συνθήκες, πιο πιθανό από ό,τι κατά τη διάρκεια του προηγούμενου τουρνουά στη Βόρεια Αμερική το 1994 λόγω της κλιματικής αλλαγής, προειδοποίησαν ερευνητές την Πέμπτη.

«Η έρευνά μας δείχνει ότι η κλιματική αλλαγή έχει πραγματική και μετρήσιμη επίδραση στη βιωσιμότητα της διεξαγωγής Παγκοσμίων Κυπέλλων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στο Βόρειο Ημισφαίριο», δήλωσε η Φρειδερίκη Ότο, καθηγήτρια κλιματικής επιστήμης στο Imperial College London και συνιδρύτρια του World Weather Attribution (WWA).

Αυτή η ομάδα επιστημόνων εξέτασε τους 104 αγώνες που πραγματοποιήθηκαν από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου σε δεκαέξι στάδια στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό.

«Από την τελευταία φορά που οι Ηνωμένες Πολιτείες φιλοξένησαν το Παγκόσμιο Κύπελλο, ο κίνδυνος καύσωνα έχει διπλασιαστεί λόγω της κλιματικής αλλαγής, η οποία θα θέσει σε κίνδυνο παίκτες και οπαδούς», δήλωσε ο επικεφαλής του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, Σάιμον Στιλ, ζητώντας «ταχύτερη δράση για την προστασία του αθλήματος που αγαπάμε και όλων όσων το παρακολουθούν» με «διπλασιασμό των προσπαθειών για μια αποφασιστική μετάβαση στην καθαρή ενέργεια».

Περίπου το ένα τέταρτο των αγώνων (26 αγώνες) πιθανότατα θα διεξαχθούν σε συνθήκες ισοδύναμες ή υψηλότερες των 26°C , κάτι που θα απαιτούσε πρόσθετα μέτρα ψύξης, σύμφωνα με τα συνδικάτα των παικτών.

Και περίπου πέντε αγώνες θα διεξαχθούν σε θερμοκρασίες 28°C ή υψηλότερες, σχεδόν διπλάσιες από τα επίπεδα του 1994, ένα «επικίνδυνο όριο στο οποίο η ένωση παικτών προτείνει την ακύρωση των αγώνων», τόνισε η Φρειδερίκη Ότο κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.