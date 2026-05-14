· Σέλτικ · Χαρτς

Σκωτία: «Χαμός» με το πέναλτι της Σέλτικ

Η Σέλτικ επικράτησε 3-2 της Μάδεργουελ, ωστόσο όλη η συζήτηση στρέφεται γύρο από το πέναλτι που κέρδισαν οι «Κέλτες» στο όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων.

Σκωτία: «Χαμός» με το πέναλτι της Σέλτικ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία «ανάσα» από την κατάκτηση της Scottish Premiership βρίσκεται η Χαρτς, μετά τη νίκη της με 3-0 απέναντι στη Φόλκερκ για την προτελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Με το αποτέλεσμα αυτό, η Χαρτς παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας, διατηρώντας προβάδισμα ενός βαθμού από τη Σέλτικ.

Οι «Κέλτες» πέρασαν δύσκολες στιγμές στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μάδεργουελ, ωστόσο κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 3-2 χάρη σε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Κελέτσι Ιχεανάτσο στο όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων.

Το πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ της Σέλτικ στο 98ο λεπτό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Σκωτία και γενικότερα στο βρετανικό ποδόσφαιρο, με τον προπονητή της Χαρτς να κάνει λόγο για «ντροπή».

Στη δημόσια συζήτηση τοποθετήθηκε και ο Γκάρι Λίνεκερ, σχολιάζοντας τη φάση που έχει ήδη προκαλέσει μεγάλη κουβέντα στο «Νησί».

COMMENTS
LATEST NEWS
23:51 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βραζιλία: Επέκταση συμβολαίου στον Αντσελότι

23:18 SUPER LEAGUE

Άρης: Με προβλήματα συνεχίστηκε η προετοιμασία για τον Λεβαδειακό

22:44 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σκωτία: «Χαμός» με το πέναλτι της Σέλτικ

22:21 SUPER LEAGUE

AEK: Διήμερο γιορτής και φιέστας για τον τίτλο

22:11 ΜΠΑΣΚΕΤ

Κορυφαίος προπονητής στην Ιταλία ο Δημήτρης Πρίφτης

21:37 EUROLEAGUE

Αναρτήσεις με νόημα από τον Ματίας Λεσόρ - "Σας ακούω να λέτε, συνέχισε, συνέχισε"!

21:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Οι λεπτομέρειες για τις εκλογές μετά την ανακοίνωση του Πέρεθ

21:05 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ-Άρης 87-81: Έκανε το πρώτο βήμα η «Ένωση»

20:41 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Προειδοποίηση ειδικών για ακραία ζέστη στη διοργάνωση

20:22 ΣΠΟΡ

Φιέστα Παναθηναϊκή στο «Παύλος Γιαννακόπουλος» (Videos, Photos)

20:07 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Στη λίστα του «Δικεφάλου» ο Μίτσελ Εμπουλά

19:46 SUPER LEAGUE

Stoiximan Super League: Αντίδραση Καραπαπά για τον ορισμό των διαιτητών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας