Σκωτία: «Χαμός» με το πέναλτι της Σέλτικ

Μία «ανάσα» από την κατάκτηση της Scottish Premiership βρίσκεται η Χαρτς, μετά τη νίκη της με 3-0 απέναντι στη Φόλκερκ για την προτελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Με το αποτέλεσμα αυτό, η Χαρτς παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας, διατηρώντας προβάδισμα ενός βαθμού από τη Σέλτικ.

Οι «Κέλτες» πέρασαν δύσκολες στιγμές στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μάδεργουελ, ωστόσο κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 3-2 χάρη σε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Κελέτσι Ιχεανάτσο στο όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων.

Το πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ της Σέλτικ στο 98ο λεπτό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Σκωτία και γενικότερα στο βρετανικό ποδόσφαιρο, με τον προπονητή της Χαρτς να κάνει λόγο για «ντροπή».

Στη δημόσια συζήτηση τοποθετήθηκε και ο Γκάρι Λίνεκερ, σχολιάζοντας τη φάση που έχει ήδη προκαλέσει μεγάλη κουβέντα στο «Νησί».