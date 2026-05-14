Βραζιλία: Επέκταση συμβολαίου στον Αντσελότι

Η Βραζιλιάνικη Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία (CBF) κι ο Κάρλο Αντσελότι επέκτειναν το συμβόλαιό τους για ακόμη τέσσερα χρόνια, έως το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, προσφέροντάς του την ευκαιρία να «χτίσει» με υπομονή μία ομάδα η οποία θα μπορέσει να πρωταγωνιστήσει ξανά για χρόνια στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή της η ομοσπονδία «...η παραμονή του Αντσελότι στην τεχνική ηγεσία της εθνικής Βραζιλίας αντικατοπτρίζει όχι μόνο τη στήριξη της CBF στο έργο που έχει αναπτύξει ο προπονητής, αλλά και την εμπιστοσύνη που έχει κερδίσει από το ρόστερ και τους Βραζιλιάνους φιλάθλους από την άφιξή του, στα τέλη Μαΐου του 2025.

Από τη στιγμή που ανέλαβε το πόστο, ο Ιταλός τεχνικός έχει μετατραπεί σε κεντρικό πρόσωπο στην ενίσχυση του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, δουλεύοντας από κοινού με διάφορους τομείς της CBF και εδραιώνοντας μία σχέση που χαρακτηρίζεται από ταύτιση, εξαιρετική δουλειά και σταθερότητα».

Ο Αντσελότι από την πλευρά του τόνισε λίγο μετά τις υπογραφές: «Πριν από έναν χρόνο έφτασα στη Βραζιλία. Από το πρώτο λεπτό κατάλαβα τι σημαίνει το ποδόσφαιρο για αυτή τη χώρα. Εδώ και έναν χρόνο δουλεύουμε για να επαναφέρουμε την εθνική Βραζιλίας στην κορυφή του κόσμου.

Όμως η CBF κι εγώ θέλουμε περισσότερα. Περισσότερες νίκες, περισσότερο χρόνο, περισσότερη δουλειά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ανακοινώνουμε ότι θα συνεχίσουμε μαζί για ακόμη τέσσερα χρόνια. Πάμε μαζί έως το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030. Θέλω να ευχαριστήσω την CBF για την εμπιστοσύνη. Ευχαριστώ, Βραζιλία, για τη θερμή υποδοχή και για όλη την αγάπη».

Ο Αντσελότι ανακοινώθηκε ως προπονητής της εθνικής Βραζιλίας τον Μάιο του 2025. Σε έναν χρόνο παρουσίας έχει κοουτσάρει τη «Σελεσάο» σε δέκα αγώνες, με απολογισμό πέντε νίκες, δύο ισοπαλίες και τρεις ήττες. Η ομάδα υπό τις οδηγίες του έχει πετύχει 18 γκολ και έχει δεχθεί 8.