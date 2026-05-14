· Βραζιλία

Βραζιλία: Επέκταση συμβολαίου στον Αντσελότι

Μέχρι το 2030 θα είναι στον πάγκο της «Σελεσάο» ο σπουδαίος Ιταλός τεχνικός. 

Βραζιλία: Επέκταση συμβολαίου στον Αντσελότι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Βραζιλιάνικη Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία (CBF) κι ο Κάρλο Αντσελότι επέκτειναν το συμβόλαιό τους για ακόμη τέσσερα χρόνια, έως το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, προσφέροντάς του την ευκαιρία να «χτίσει» με υπομονή μία ομάδα η οποία θα μπορέσει να πρωταγωνιστήσει ξανά για χρόνια στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή της η ομοσπονδία «...η παραμονή του Αντσελότι στην τεχνική ηγεσία της εθνικής Βραζιλίας αντικατοπτρίζει όχι μόνο τη στήριξη της CBF στο έργο που έχει αναπτύξει ο προπονητής, αλλά και την εμπιστοσύνη που έχει κερδίσει από το ρόστερ και τους Βραζιλιάνους φιλάθλους από την άφιξή του, στα τέλη Μαΐου του 2025.

Από τη στιγμή που ανέλαβε το πόστο, ο Ιταλός τεχνικός έχει μετατραπεί σε κεντρικό πρόσωπο στην ενίσχυση του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, δουλεύοντας από κοινού με διάφορους τομείς της CBF και εδραιώνοντας μία σχέση που χαρακτηρίζεται από ταύτιση, εξαιρετική δουλειά και σταθερότητα».

Ο Αντσελότι από την πλευρά του τόνισε λίγο μετά τις υπογραφές: «Πριν από έναν χρόνο έφτασα στη Βραζιλία. Από το πρώτο λεπτό κατάλαβα τι σημαίνει το ποδόσφαιρο για αυτή τη χώρα. Εδώ και έναν χρόνο δουλεύουμε για να επαναφέρουμε την εθνική Βραζιλίας στην κορυφή του κόσμου.

Όμως η CBF κι εγώ θέλουμε περισσότερα. Περισσότερες νίκες, περισσότερο χρόνο, περισσότερη δουλειά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ανακοινώνουμε ότι θα συνεχίσουμε μαζί για ακόμη τέσσερα χρόνια. Πάμε μαζί έως το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030. Θέλω να ευχαριστήσω την CBF για την εμπιστοσύνη. Ευχαριστώ, Βραζιλία, για τη θερμή υποδοχή και για όλη την αγάπη».

Ο Αντσελότι ανακοινώθηκε ως προπονητής της εθνικής Βραζιλίας τον Μάιο του 2025. Σε έναν χρόνο παρουσίας έχει κοουτσάρει τη «Σελεσάο» σε δέκα αγώνες, με απολογισμό πέντε νίκες, δύο ισοπαλίες και τρεις ήττες. Η ομάδα υπό τις οδηγίες του έχει πετύχει 18 γκολ και έχει δεχθεί 8.

COMMENTS
LATEST NEWS
23:51 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βραζιλία: Επέκταση συμβολαίου στον Αντσελότι

23:18 SUPER LEAGUE

Άρης: Με προβλήματα συνεχίστηκε η προετοιμασία για τον Λεβαδειακό

22:44 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σκωτία: «Χαμός» με το πέναλτι της Σέλτικ

22:21 SUPER LEAGUE

AEK: Διήμερο γιορτής και φιέστας για τον τίτλο

22:11 ΜΠΑΣΚΕΤ

Κορυφαίος προπονητής στην Ιταλία ο Δημήτρης Πρίφτης

21:37 EUROLEAGUE

Αναρτήσεις με νόημα από τον Ματίας Λεσόρ - "Σας ακούω να λέτε, συνέχισε, συνέχισε"!

21:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Οι λεπτομέρειες για τις εκλογές μετά την ανακοίνωση του Πέρεθ

21:05 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ-Άρης 87-81: Έκανε το πρώτο βήμα η «Ένωση»

20:41 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Προειδοποίηση ειδικών για ακραία ζέστη στη διοργάνωση

20:22 ΣΠΟΡ

Φιέστα Παναθηναϊκή στο «Παύλος Γιαννακόπουλος» (Videos, Photos)

20:07 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Στη λίστα του «Δικεφάλου» ο Μίτσελ Εμπουλά

19:46 SUPER LEAGUE

Stoiximan Super League: Αντίδραση Καραπαπά για τον ορισμό των διαιτητών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας