Άρης: Με προβλήματα συνεχίστηκε η προετοιμασία για τον Λεβαδειακό

Με νέα ζητήματα τραυματισμών συνεχίστηκε η προετοιμασία του Άρη, μετά την αναμέτρηση απέναντι στον Βόλο.

Ο Σούντμπεργκ, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από το παιχνίδι, υποβλήθηκε σε θεραπεία και δεν συμμετείχε στο κανονικό πρόγραμμα της ομάδας. Με θεραπεία συνέχισε και ο Φαμπιάνο, με το τεχνικό επιτελείο να παρακολουθεί στενά την κατάστασή του ενόψει της συνέχειας.

Παράλληλα, ο Πέρεθ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, παραμένοντας εκτός πλήρους αγωνιστικού ρυθμού.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

«Οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ προπονήθηκαν το πρωί της Πέμπτης.

Στη σημερινή προπόνηση χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης για το πρώτο, ασκήσεις ενεργοποίησης με passing game και παιχνίδια (υψηλής έντασης) σε μικρούς χώρους για το δεύτερο γκρουπ.

Ο Κάρλες Πέρεθ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ενώ οι Φαμπιάνο Λέισμαν και Νόα Σούντμπεργκ, από την πλευρά τους, έκαναν θεραπεία.

Αύριο, Παρασκευή, η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο Κλεάνθης Βικελίδης ενόψει του εντός έδρας αγώνα με τον Λεβαδειακό (17/05, 17:00), στο πλαίσιο της 6ης -και τελευταίας- Αγωνιστικής των Stoiximan Super League Playoffs».