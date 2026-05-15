ΠΑΟΚ: «Δεν προχωρά στην απόκτηση του Γιακουμάκη από την Κρουζ Αζουλ»

Στην Κρουζ Αζουλ αναμένεται να επιστρέψει ο Γιώργος Γιακουμάκης, με δημοσίευμα από το Μεξικό να αναφέρει πως ο ΠΑΟΚ δεν θα προχωρήσει στην αγορά του 31χρονου επιθετικού.

Το ίδιο δημοσίευμα υπογραμμίζει πως ο «Δικέφαλος του Βόρρα» παρά τις καλές εμφανίσεις του Γιακουμάκη, ειδικά στο πρώτο μισό της σεζόν, κάνει δεύτερες σκέψεις για μόνιμη απόκτηση λόγω των τελευταίων τραυματισμών που αποκόμισε και είχαν ως αποτέλεσμα να του κόψουν τη… φόρα.

«Υπάρχει ανησυχία ότι ο επιθετικός ίσως χρειαστεί να επιστρέψει στην ομάδα το ερχόμενο καλοκαίρι, η διοίκηση έχει θέση ως προτεραιότητα την οριστική του πώληση, λόγω του οικονομικού βάρους που συνεπάγεται η διατήρηση ενός ιδιαίτερα υψηλού συμβολαίου για έναν ποδοσφαιριστή που, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη μεξικανική ομάδα, δημιούργησε περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις», αναφέρει αναλυτικά η «SI».

Τη φετινή σεζόν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ ο Γιακουμάκης έχει καταγράψει συνολικά 35 εμφανίσεις με απολογισμό 15 γκολ και δύο ασίστ.