Πορτογαλία: «Οριστική συμφωνία Μουρίνιο με Ρεάλ» - Πότε ανακοινώνει την απόφασή του

Στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης επιστρέφει ο Ζοσέ Μουρίνιο, όπως μετέδωσε το πορτογαλικό δίκτυο CMTV. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η συμφωνία μεταξύ του «Special One» και των «μερέγχες» οριστικοποιήθηκε την Πέμπτη (14/5) και αναμένεται να παρουσιαστεί ως ο νέος προπονητής την επόμενη εβδομάδα στην ισπανική πρωτεύουσα.

Εάν επιβεβαιωθεί το ντιλ, θα είναι η επιστροφή του Πορτογάλου προπονητή στον σύλλογο που προπονούσε μεταξύ 2010 και 2013.

Ο Μουρίνιο είχε δηλώσει ότι δεν θα σχολιάσει το μέλλον του μέχρι τον αγώνα εναντίον της Εστορίλ, το Σάββατο (16/5).

Μετά το τέλος του αγώνα στην Αμορέιρα, όπου η Μπενφίκα έχει ακόμα την πιθανότητα να τερματίσει στη 2η θέση και έτσι να εξασφαλίσει μια θέση στην επόμενη έκδοση του Champions League, αναμένεται ότι ο 63χρονος προπονητής θα είναι σε θέση να αποκαλύψει ποια θα είναι η επόμενη επαγγελματική του κίνηση και αν έχουν βάση τα δημοσιεύματα για επιστροφή του στη Ρεάλ.