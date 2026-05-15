Final Four 2026: Έξτρα εισιτήρια για τον κόσμο της ζητάει η Βαλένθια

O GM της Βαλένθια, Ενρίκ Καρμπονέλ, ανέφερε πως οι «Νυχτερίδες» είναι σε επαφή με την Euroleague για να εξασφαλίσουν περισσότερα εισιτήρια για το Final Four της Αθήνας.

Η Βαλένθια κατάφερε να πάρει την πρόκριση στη μεγάλη διοργάνωση και τώρα έχει μπροστά της τον ημιτελικό με την Ρεάλ Μαδρίτης (22/5).

Ο GM των «Νυχτερίδων», Ενρίκ Καρμπονέλ, μίλησε στο «Radio Marca Valencia» και έκανε γνωστό πως η ομάδα βρίσκεται σε επαφές με την Euroleague για να εξασφαλίσει περισσότερα εισιτήρια για το Final Four.

«Ζήσαμε κάτι εντυπωσιακό. Μιλάμε με την Euroleague για να εξασφαλίσουμε περισσότερα εισιτήρια. Όταν μάθουμε πόσα εισιτήρια έχουμε στη διάθεσή μας, θα το ανακοινώσουμε» δήλωσε.

