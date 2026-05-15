Μήνυμα ανασύνταξης από Δημήτρη Γιαννακόπουλο: «Πάμε για την πλήρη ανατροπή»

O Παναθηναϊκός βρίσκεται σε κρίση μετά τον αποκλεισμό του από το Final 4 της Αθήνας και κοιτά την επόμενη ημέρα.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε μια ανάρτηση στο Instagram, καθώς θέλησε να δώσει το σύνθημα της ανασύνταξης κάνοντας λόγο για ανατροπή των δεδομένων στη συνέχεια του Μαΐου.

«Και πέρυσι αυτές ήταν οι χειρότερες ημέρες θυμάσαι; 14, 15, 16, 17, 18… 28… όλες. Να σου πω. Έχουμε 14 σήμερα. Πέμπτη, πάει να μπει Παρασκευή. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, τσουπ Σούνιο. Θα τα λύσουμε όλα. Πάμε για την πλήρη ανατροπή. Όλα τούμπα θα τα κάνουμε».