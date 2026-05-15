Μονακό: Επιστροφή Μακουντού μετά από δύο μήνες

Σε μια γνώριμη και δοκιμασμένη λύση προχώρησε η Μονακό ενόψει της τελικής ευθείας της φετινής αγωνιστικής περιόδου στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Πριγκιπάτου ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης (14/05) την επιστροφή του Γιοάν Μακουντού έως το τέλος της σεζόν, ενισχύοντας τη γραμμή των ψηλών της, η οποία έχει αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα το τελευταίο διάστημα.

Ο 25χρονος σέντερ είχε αποχωρήσει από τον σύλλογο μόλις τον περασμένο Μάρτιο, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Μονακό να μειώσει το μισθολογικό κόστος, λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης.

Ο Μακουντού δεν είχε σημαντικό ρόλο στη φετινή πορεία της ομάδας στην EuroLeague, καθώς αγωνίστηκε σε μόλις πέντε παιχνίδια, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 6,2 πόντους, 1,8 ριμπάουντ και 0,4 κλεψίματα ανά συμμετοχή.

Με την επιστροφή του, η Μονακό αποκτά μία επιπλέον λύση στη front line της, ενόψει της απαιτητικής συνέχειας στις εγχώριες διοργανώσεις.