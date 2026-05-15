Μουντιάλ 2026: Μαντόνα, Σακίρα και BTS θα τραγουδήσουν στο ημίχρονο του τελικού

Η Μαντόνα, η Σακίρα και το K-pop συγκρότημα BTS θα τραγουδήσουν στο ημίχρονο του φετινού τελικού του Μουντιάλ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η FIFA. Σύμφωνα με το BBC, το σόου θα έχει διάρκεια 11 λεπτών.

Το πολυαναμενόμενο τουρνουά, το οποίο θα ξεκινήσει στις 11 Ιουνίου στην Πόλη του Μεξικού και θα ολοκληρωθεί στο Νιου Τζέρσεϊ στις 19 Ιουλίου, αναμένεται να προσελκύσει εκατομμύρια τηλεθεατές. Το Μουντιάλ 2026 διεξάγεται από κοινού από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.

Φέτος θα είναι η πρώτη φορά που θα διοργανωθεί ένα σόου αλά SuperBowl στο ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ.

Το σόου του ημιχρόνου θα επιμεληθεί ο Κρις Μάρτιν των Coldplay και θα διοργανωθεί από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Global Citizen. Τα έσοδα θα διατεθούν στο Ταμείο Εκπαίδευσης Global Citizen της FIFA.

Ο «ύμνος» για το Παγκόσμιο Κύπελο του 2026

Πριν από λίγες ημέρες, η Σακίρα αποκάλυψε το επίσημο τραγούδι για το Παγκόσμιο Κύπελο του 2026 (FIFA World Cup 2026).

Με ανάρτησή της στα social media, η Κολομβιανή αγαπημένη τραγουδίστρια ερμήνευσε ένα teaser του τραγουδιού «Dai Dai» στο στάδιο του Μαρακανά στην Βραζιλία, το οποίο θα αποτελέσει τον ύμνο του φετινού Παγκόσμιου Κυπέλου.

Ολόκληρο το τραγούδι, στο οποίο θα συμμετάσχει και ο τραγουδιστής Burna Boy από την Νιγηρία, αναμένεται να κυκλοφορήσει σήμερα, 14 Μαΐου.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Σακίρα ερμηνεύει το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ. Το επίσημο τραγούδι της για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010, «Waka Waka (This Time for Africa)», στο οποίο συμμετείχε και το νοτιοαφρικανικό συγκρότημα Freshly Grounds, είναι ένα από τα πιο δημοφιλή μουσικά βίντεο στο YouTube.