Μπάγερν Μονάχου: Κοντά στην απόκτηση του Άντονι Γκόρντον

Τον Άγγλο επιθετικό θέλει να πάρει στη Βαυαρία η γερμανική ομάδα, συνεχίζοντας την ενίσχυσή της απ’ το νησί. 

O Άντονι Γκόρντον έχει τραβήξει την προσοχή της Μπάγερν Μονάχου. Στα 25 του ο ευέλικτος εξτρέμ έχει σκοράρει 17 γκολ και έχει δώσει 5 ασίστ σε 46 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις αυτή τη σεζόν για τη Νιούκαστλ.

Και μπορεί ο Γκόρντον να έχει συμβόλαιο με τον σύλλογο μέχρι το 2030, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα λήξει τότε καθώς οι Βαυαροί τον φλερτάρουν εδώ κι αρκετούς μήνες.

Η προσέγγιση φαίνεται να έχει αποδώσει καρπούς, καθώς ο παίκτης από το Λίβερπουλ, ο οποίος ταξίδεψε στο Μόναχο πριν από λίγες ημέρες, θέλει να ενταχθεί στον γερμανικό σύλλογο. Η Bild αποκάλυψε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ αυτού και της Μπάγερν.

Οι διαπραγματεύσεις με τη Νιούκαστλ έχουν ξεκινήσει, αλλά ο γερμανικός σύλλογος αντιμετωπίζει σκληρό ανταγωνισμό από τους μεγάλους αγγλικούς συλλόγους. «Η Τσέλσι, η Άρσεναλ, η Λίβερπουλ, ακόμη και η Μάντσεστερ Σίτι φέρονται να βρίσκονται στο παιχνίδι», σημείωσε ο δημοσιογράφος της Bild, Κρίστιαν Φαλκ. Αυτές οι πληροφορίες συμφωνούν με δημοσιεύματα στην Αγγλία, όπου ορισμένοι δημοσιογράφοι ισχυρίζονται ότι έχει επιτευχθεί κατ΄ αρχήν συμφωνία μεταξύ του συλλόγου και του παίκτη για τη μεταγραφή.

Πρόσφατα, η Bild αποκάλυψε ότι η Νιούκαστλ ζητά 86 εκατομμύρια ευρώ για τον παίκτη της. Αλλά οι Γερμανοί δεν σκοπεύουν να φτάσουν τόσο ψηλά προς το παρόν, καθώς η Μπάγερν θέλει να εκκινήσει από τα 60 εκατομμύρια και προσπαθεί να βρει έναν συμβιβασμό, με στόχο να μειωθεί η τιμή.

