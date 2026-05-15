· Παναθηναϊκός

Μήνυμα Χέιζ-Ντέιβις με φωτό DPG και Κόμπι: «Η μέρα μας θα έρθει ξανά, κάποιοι να προσέχουν τι λένε»

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ξέσπασε στο Instagram για όσα έχει ακούσει και έχει δει να γράφονται μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού.

Ο παίκτης του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στα σχόλια που λαμβάνει στα social media και έδειξε φανερά ενοχλημένος από την κατάσταση που επικρατεί γύρω από το όνομά του, αλλά και την ομάδα του.

Μάλιστα, πέρα από τις διάφορες προσωπικές του φωτογραφίες που συνόδευαν το σχόλιο, μαζί με βίντεο από το buzzer beater που πέτυχε στο Game 2 με τη Βαλένθια είχε και μια φωτογραφία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, αλλά και βίντεο με τον αγαπημένο του Κόμπι Μπράιαντ.

Αναλυτικά, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ανέφερε:

«Ενήλικες χάνουν την ψυχραιμία τους για ένα παιδικό παιχνίδι. Καλό θα ήταν κάποιοι να προσέχουν τι λένε στα social media, γιατί εδώ μέσα με έχουν αποκαλέσει με τα πάντα, εκτός από το όνομα που μου έδωσε η μητέρα μου.

Αυτό το άθλημα χαρίζει τις πιο φωτεινές στιγμές, αλλά φέρνει και τις πιο σκοτεινές καταιγίδες, κάτι που ταιριάζει απόλυτα με τους “οπαδούς του καλού καιρού” που καλούμαστε να διαχειριστούμε.

Τώρα όλοι νομίζουν πως είναι ο Dave Chappelle και ότι το τελευταίο γέλιο είναι αυτό που μετράει, όμως δεν είναι έτσι.

Να θυμάστε μόνο πως όλα επιστρέφουν και η μέρα μας θα έρθει ξανά.

Βλέπω πολλή τοξική συμπεριφορά, αλλά ας μην ξεχνά κανείς πως κάθε σκύλος έχει τη μέρα του».

