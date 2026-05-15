Ισπανία: «Συμφώνησε με Ναβάρο η Μπαρτσελόνα» - Στην πόρτα της εξόδου ο Πασκουάλ

Καθημερινά δημοσιεύματα στην Ισπανία θέλουν τον Τσάβι Πασκουάλ να αποχωρεί από τον πάγκο της Μπαρτσελόνα και σήμερα η El Mundo Deportivo το πήγε ένα βήμα… παραπέρα, κάνοντας λόγο για προφορική συμφωνία της ομάδας με τον Ιμπόν Ναβάρο.

Σύμφωνα με την El Mundo Deportivo, η διοίκηση της Μπαρτσελόνα γνωρίζοντας πως είναι πιθανή η αποχώρηση του Πασκουάλ έχει ήδη έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Ιμπόν Ναβάρο και θα την ενεργοποιήσει αν τελικά φύγει ο άλλοτε προπονητής του Παναθηναϊκού.

Έτσι, ο τεχνικός της Μάλαγα φαίνεται να είναι ένα βήμα πριν τη συμφωνία του με τη Μπαρτσελόνα και τον Τσάβι Πασκουάλ να συζητάει ήδη με την Ντουμπάι που φέρεται να του έχει καταθέσει πρόταση συνεργασίας.