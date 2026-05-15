· Παναθηναϊκός · Ρεάλ Μαδρίτης

«Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Γιούρτσεβεν η Ρεάλ»

Πολύ κοντά στο να φορέσει τη φανέλα της «Βασίλισσας» είναι ο Τούρκος, πρώην, σέντερ του Παναθηναϊκού.

«Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Γιούρτσεβεν η Ρεάλ»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό βρέθηκε στο ΝΒΑ, αλλά τώρα όπως όλα δείχνουν είναι έτοιμος να επιστρέψει στα ευρωπαϊκά παρκέ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «BasketNews» η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Τούρκο σέντερ για να ενταχθεί άμεσα στο σύνολο του Σέρτιζο Σκαριόλο και να βοηθήσει για τα playoffs του ισπανικού πρωταθλήματος.

Θυμίζουμε ότι η Ρεάλ θα παραταχθεί στο Final-4 της Αθήνας χωρίς τον Έντι Ταβάρες, λόγω τραυματισμού, ενώ εξαιρετικά αμφίβολος είναι και ο Άλεξ Λεν, με τον Σκαριόλο να έχει μείνει μόνο με τον Ουσμάν Γκαρούμπα.

COMMENTS
LATEST NEWS
10:08 EUROLEAGUE

«Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Γιούρτσεβεν η Ρεάλ»

10:04 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χάος στη Ρεάλ μεταξύ Εμπαπέ και Αρμπελόα: «Δεν παίζω γιατί μου είπε ότι είμαι ο 4ος επιθετικός»

09:40 BET ON

Eurovision 2026: Τι δείχνουν τα προγνωστικά μετά τους δύο ημιτελικούς - «Έπεσε» ο Akylas

09:31 STORIES

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (15/5)

09:08 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μήνυμα ανασύνταξης από Δημήτρη Γιαννακόπουλο: «Πάμε για την πλήρη ανατροπή»

08:43 EUROLEAGUE

Μήνυμα Χέιζ-Ντέιβις με φωτό DPG και Κόμπι: «Η μέρα μας θα έρθει ξανά, κάποιοι να προσέχουν τι λένε»

08:15 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Μαζεύει τα «κομμάτια» του και αρχίζει τα ελληνικά playoffs

07:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπάγερν Μονάχου: Κοντά στην απόκτηση του Άντονι Γκόρντον

05:03 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μονακό: Επιστροφή Μακουντού μετά από δύο μήνες

02:23 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Μαντόνα, Σακίρα και BTS θα τραγουδήσουν στο ημίχρονο του τελικού

23:51 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βραζιλία: Επέκταση συμβολαίου στον Αντσελότι

23:18 SUPER LEAGUE

Άρης: Με προβλήματα συνεχίστηκε η προετοιμασία για τον Λεβαδειακό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας