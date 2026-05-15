«Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Γιούρτσεβεν η Ρεάλ»

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό βρέθηκε στο ΝΒΑ, αλλά τώρα όπως όλα δείχνουν είναι έτοιμος να επιστρέψει στα ευρωπαϊκά παρκέ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «BasketNews» η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Τούρκο σέντερ για να ενταχθεί άμεσα στο σύνολο του Σέρτιζο Σκαριόλο και να βοηθήσει για τα playoffs του ισπανικού πρωταθλήματος.

Θυμίζουμε ότι η Ρεάλ θα παραταχθεί στο Final-4 της Αθήνας χωρίς τον Έντι Ταβάρες, λόγω τραυματισμού, ενώ εξαιρετικά αμφίβολος είναι και ο Άλεξ Λεν, με τον Σκαριόλο να έχει μείνει μόνο με τον Ουσμάν Γκαρούμπα.