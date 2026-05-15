AEK: Προς παραμονή ο Περέιρα - Στην Αθήνα για συζητήσεις οι εκπρόσωποί του

Νέα ανατροπή στην υπόθεση του Ρομπέρτο Περέιρα, με τον Νίκολιτς να θέλει την παραονή του στην ΑΕΚ.

Τα δεδομένα για τον Ρομπέρτο Περέιρα έχουν αντιστραφεί πλήρως, καθώς πριν λίγο καιρό ήταν στη λίστα των παικτών που λήγει το συμβόλαιό τους και θα αποχωρήσει, ωστόσο πλέον η πιθανότητα παραμονής του είναι μεγάλη.

Κάτι παρόμοιο είχε συμβεί και πριν από έναν χρόνο, με τον «Τούκου» να δείχνει την αξία του στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν.

Στην ΑΕΚ εκτιμούν ιδιαίτερα την προσφορά του φέτος, σε κρίσιμα κομμάτια της σεζόν, όπου με την ποιότητα και την εμπειρία του έκανε τη διαφορά.

Γι’ αυτό αναμένεται να γίνει μια συζήτηση με τους εκπροσώπους του, οι οποίοι θα έρθουν στην Ελλάδα την ερχόμενη εβδομάδα, για το ενδεχόμενο παραμονής του στην Ένωση για έναν ακόμη χρόνο.

Η ενδεχόμενη νέα συμφωνία θα μπει σε άλλες βάσεις, με γενναία μείωση αποδοχών και ίσως πιο περιορισμένο ρόλο, ωστόσο είναι ξεκάθαρο πως ο Νίκολιτς θα ήθελε τον Περέιρα στο ρόστερ της ομάδας του για τη νέα απαιτητική σεζόν.

