Γρηγορίου: «Είναι δύσκολο να διατηρήσεις το κίνητρο, τα παιδιά δίνουν το καλύτερο»

Ο Άρης επικράτησε 2-1 του Βόλου για την 5η αγωνιστική των playoffs 5-8 της Super League.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο τεχνικός των «κιτρίνων», Μιχάλης Γρηγορίου, εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την εικόνα και τη νοοτροπία των ποδοσφαιριστών του, τονίζοντας πως η ομάδα έδειξε σοβαρότητα και αποφασιστικότητα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Παράλληλα, στάθηκε και στον μεγάλο στόχο της κατάκτησης της 5ης θέσης, επισημαίνοντας ότι ο Άρης θα συνεχίσει με την ίδια συγκέντρωση και στα επόμενα παιχνίδια, προκειμένου να ολοκληρώσει με επιτυχία τη σεζόν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου:

«Το είπαμε από την αρχή πως στόχος μας ήταν η 5η θέση, ακόμη κι αν αυτή δεν οδηγεί στην Ευρώπη. Όταν ήρθαμε, μπορεί να φαινόταν κάτι δύσκολο, όμως για εμάς ήταν ο μοναδικός στόχος και θα τον κυνηγούσαμε μέχρι τέλους.

Νομίζω πως τα παιδιά, παρότι είναι δύσκολο να διατηρήσεις το κίνητρο σε τέτοια διαδικασία, μέσα από τη δουλειά προσπαθούν συνεχώς να δίνουν το καλύτερο στον αγωνιστικό χώρο και να σκοράρουν. Θέλουμε και τη νίκη την Κυριακή, ώστε να κατακτήσουμε την 5η θέση. Όσο είμαι εγώ εδώ, βλέπω ότι δουλεύουν πάρα πολύ καλά.

Βάσει των ευκαιριών, θεωρώ πως η νίκη μας ήταν δίκαιη. Από το πρώτο ημίχρονο, αλλά και στο δεύτερο, θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει περισσότερα γκολ. Αυτή είναι η αγωνιστική ταυτότητα που θέλουμε να έχουμε: ανεξάρτητα από το πώς κυλά το παιχνίδι, εμείς να ψάχνουμε πάντα τη νίκη.

Το γεγονός ότι δεχθήκαμε την ισοφάριση και τα παιδιά αντέδρασαν άμεσα σκοράροντας ξανά, δείχνει πολλά για τον χαρακτήρα και τη νοοτροπία της ομάδας».