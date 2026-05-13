Βόλος – Άρης 1-2: Συνέχισε το σερί και στο Πανθεσσαλικό

Ο Άρης συνεχίζει το σερί του στα playoffs της Stoiximan Super League, έχοντας φτάσει τις 4 νίκες, μετά το σημερινό θετικό αποτέλεσμα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο κόντρα στον Βόλο.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Βόλος μπήκε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Τεχέρο έσπασε παράλληλα για τον Γκαρέ, ο οποίος πλάσαρε στην κίνηση και η μπάλα πήγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι (6’). Οι γηπεδούχοι στο 15’ άγγιξαν το γκολ. Ο Τζόκα έβγαλε τη σέντρα από τα αριστερά, ο Μεντίλ βρήκε την μπάλα με το γόνατο και παραλίγο να τη στείλει στα δίχτυα της ομάδας του, όμως ο Αθανασιάδης έσωσε την ομάδα του.

Στην πρώτη επικίνδυνη φάση τους οι «κίτρινοι» άνοιξαν το σκορ. Ο Γκαρέ γύρισε από τα δεξιά, η άμυνα του Βόλου δεν απομάκρυνε σωστά, η μπάλα στρώθηκε στον Χόνγκλα το σουτ του οποίου βρήκε στο αριστερό δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα για το 0-1 στο 21’.

Ο Καντεβέρε ήταν στο πλάγιο, είδε τον Μορέιρα εκτός εστίας και επιχείρησε να τον «κρεμάσει», ωστόσο η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι (31’). Ο Άρης ήταν πιο αποτελεσματικός και πήγε στα αποδυτήρια με το προβάδισμα του ενός γκολ (0-1).

Ο Λάμπρου ισοφάρισε σε 1-1 για τον Βόλο με δυνατό συρτό σουτ, το οποίο δεν μπόρεσε να αποκρούσει ο Αθανασιάδης στο 54’. Ο Άρης είχε άμεση απάντηση, καθώς ο Γιαννίωτας γύρισε παράλληλα και ο Τριανταφύλλου έστειλε την μπάλα στην εστία της ομάδας του στην προσπάθειά του να διώξει (55’).

Μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη στο 68’. Ο Ράτσιτς δοκίμασε το πόδι του από μακριά, ο Μορέιρα απέκρουσε με δυσκολία, ο Μορόν πήρε το ριμπάουντ, όμως δεν μπόρεσε να σημαδέψει εστία. Ο Ισπανός επιθετικός του Άρη σούταρε από πλάγια θέση, ο 30χρονος τερματοφύλακας βρήκε την μπάλα με το πόδι και αυτή κατέληξε στο δοκάρι (72’).

Άλλη μία εξαιρετική επέμβαση του Πορτογάλου γκολκίπερ. Αυτή τη φορά σε σουτ του Γκαρέ στο 73ο λεπτό του αγώνα. Ο Άρης πέρασε και από το Πανθεσσαλικό Στάδιο με 2-1 και συνεχίζει το σερί, που έχει φτάσει στις τέσσερις νίκες στα playoffs της Stoiximan Super League.

Διαιτητής: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος

Κίτρινες: 14’ Ουρτάδο, 67’ Ράσιτς

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΒΟΛΟΣ (Κωνσταντίνος Μπράτσος): Μορέιρα (76’ Παπαθανασίου-Γεροφωκάς), Μύγας (90’ Λεγκίσι), Χέρμανσον (46’ Τριανταφύλλου), Κόμπα, Γροσδής, Μαρτίνεθ, Γκονζάλες (76’ Κύρκος), Λάμπρου, Χουάνπι (61’ Λυκουρίνος), Τζόκα, Ουρτάδο.

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Ρόουζ, Σούντμπεργκ (80’ Φρίντεκ), Μεντίλ, Ράσιτς, Χόνγκλα (59’ Γένσεν), Γκαρέ (82’ Κουαμέ), Μπουσαΐντ (59’ Ντούντου), Γιαννώτας, Καντεβέρε (59’ Μορόν).