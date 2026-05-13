Μπαρτζώκας: «Το κίνητρο για το Final Four είναι μεγάλο»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 117-76 του Κολοσσού Ρόδου και έκανε το 1-0 στη σειρά των προημιτελικών της GBL.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» Γιώργος Μπαρτζώκας, αναφέρθηκε στη δίψα που υπάρχει στην ομάδα λόγω του Final Four καθώς και για το ενδεχόμενο τραυματισμών στο φινάλε της σεζόν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα:

«Πρέπει να κάνετε κάποιες ερωτήσεις, το σέβομαι, τι να βρεις να πεις; Δύσκολο να κάνουμε σχόλιο σε παιχνίδι που τελείωσε 50 πόντους και ήταν 35 από το ημίχρονο. Τα παιδιά έχουν να παίξουν 20 μέρες, ξέρουν πάνω-κάτω ότι θα αποκλειστούν στην πρώτη φάση των πλέι-οφ και το κίνητρο έχει εκλείψει στον Κολοσσό. Συγχαρητήρια που πέρασαν στα πλέι-οφ, ενώ πάλευαν για την σωτηρία τους. Πραγματικά το αξίζουν.

Δεν υπάρχει κάποιο συμπέρασμα. Είναι ένα ένα αντιπαράδειγμα σήμερα, σκοράραμε όποτε θέλαμε. Το παιχνίδι με την Φενέρ θα είναι τελείως διαφορετικό. Θα έχει πολύ σκληρή άμυνα, μεγαλύτερη ένταση».

Για το αν κάνει… ξόρκια για τους τραυματισμούς: «Το μόνο ξόρκι είναι ότι όσο το αναφέρεις είναι πιθανό να γίνει. Οπότε δε το αναφέρουμε».

Για το αν νιώθει την δίψα των παικτών του: «Από την αρχή της χρονιάς βλέπω ένα πολύ υψηλό κίνητρο, μεγάλες φιλοδοξίες, πολύ καλό υλικό. Μία ομάδα που τελείωσε πρώτη στην Ευρωλίγκα, πέρασε με σκούπα στα πλέι-οφ. Είναι πρώτη και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχουμε δείξει ότι είμαστε σοβαρή ομάδα, έχουμε ποιότητα, ταλέντο. Το κίνητρο είναι τεράστιο. Θέλουμε να πάμε στο Φάιναλ-Φορ και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Σκεφτόμαστε μόνο το πρώτο παιχνίδι. Αύριο έχουμε συνέντευξη Τύπου για το Φάιναλ-Φορ και θα είμαστε πιο αναλυτικοί εκεί.

Δίψα έχουμε περισσότερη από όλους. Από τον πιο φανατικό οπαδό του Ολυμπιακού έχουμε περισσότερη δίψα, γιατί είναι και η δουλειά που έχουμε κάνει, είναι το επάγγελμά μας. Το έργο μας. Έχουμε μεγάλη δίψα. Πολλές φορές η δίψα πρέπει να μπει σε καλούπια. Είναι πιο σημαντικό να είσαι συγκεντρωμένος, παρά να έχεις κίνητρο. Είναι σημαντικό να έχεις κίνητρο, αλλά πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος σε αυτά που πρέπει να κάνουμε».