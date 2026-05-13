ΟΦΗ: Οι παίκτες χειροκρότησαν ειρωνικά τον διαιτητή μετά την ήττα από τον Λεβαδειακό

Με νεύρα και έντονες αντιδράσεις ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στον Λεβαδειακό και τον ΟΦΗ, μετά τη νίκη των Βοιωτών με 3-2 σε παιχνίδι που κρίθηκε στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων.

Οι ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ ξέσπασαν αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή Κουκούλα, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους με ειρωνικό χειροκρότημα προς τον ρέφερι της αναμέτρησης.

Παράπονα για αποβολή και πέναλτι

Στο στρατόπεδο των Κρητικών υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες για δύο καθοριστικές φάσεις του αγώνα, οι οποίες σύμφωνα με την άποψή τους επηρέασαν την εξέλιξη του αποτελέσματος.

Η πρώτη αφορά την αποβολή του Καραχάλιου στο 44ο λεπτό, ενώ η δεύτερη σχετίζεται με το πέναλτι που καταλογίστηκε στις καθυστερήσεις και από το οποίο προήλθε το πρώτο γκολ του Λεβαδειακού στο 90+2’.

Μικροένταση μετά τη λήξη

Η ένταση συνεχίστηκε και μετά το τέλος του παιχνιδιού, καθώς υπήρξαν λεκτικές αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές και μέλη των τεχνικών επιτελείων των δύο ομάδων.

Η κατάσταση ωστόσο δεν ξέφυγε περισσότερο, αφού άνθρωποι των ομάδων και οι πιο ψύχραιμοι παρενέβησαν γρήγορα, αποτρέποντας περαιτέρω επεισόδια.

