Παπαδόπουλος: «Η επιμονή και η υπομονή μας έδωσε το παιχνίδι - Συγχαρητήρια στον ΟΦΗ για το Κύπελλο»

Ο ΟΦΗ προηγήθηκε 2-0 και έδειχνε να κρατά τη νίκη παρότι έπαιζε με δέκα παίκτες από το 44', όμως ο Λεβαδειακός πέτυχε τρία γκολ στις καθυστερήσεις και ολοκλήρωσε μια απίθανη ανατροπή στη Βοιωτία.

Μετά την αναμέτρηση, ο Νίκος Παπαδόπουλος στάθηκε στην επιμονή που έδειξαν οι παίκτες του, ενώ συνεχάρη τους Κρητικούς για την κατάκτηση του Κυπέλλου.

Αναλυτικά όσα είπε

«Κάναμε κακό πρώτο ημίχρονο, καταφέραμε και το γυρίσαμε και κερδίσαμε. Έτσι όπως ήρθε το παιχνίδι με τον ΟΦΗ να παίζει με 10 παίκτες και λόγω του ανέμου, βάλαμε πιο επιθετικογενείς παίκτες.

Δεν το κάναμε σωστά, υπήρχε ένας εκνευρισμός και μια απογοήτευση από το πρώτο ημίχρονο όμως η επιμονή και η υπομονή μας έδωσε το παιχνίδι. Για το τέλος θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον ΟΦΗ για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας».