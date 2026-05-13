Απίστευτο ξέσπασμα Κόντη: «Αυτό το ματς κάποιοι το κατέστρεψαν»

Ο Χρήστος Κόντης στάθηκε αρκετά στη διαιτησία του αγώνα.

Ο προπονητής του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης στάθηκε στην εικόνα της ομάδας του στο πρώτο ημίχρονο, τονίζοντας στη Nova πως οι παίκτες του είχαν πλήρη έλεγχο του αγώνα, ενώ άφησε ξεκάθαρες αιχμές για τη διαχείριση του παιχνιδιού από τη διαιτησία.

Παράλληλα, ανέφερε πως αναγκάστηκε να προχωρήσει σε αλλαγές για να προστατεύσει ποδοσφαιριστές του από πιθανές αποβολές, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για τον τρόπο που εξελίχθηκε η αναμέτρηση.

Αναλυτικά όσα ανέφερε

«Ήταν ένα παιχνίδι με τρομερό πρώτο ημίχρονο από εμάς. Είχαμε πλήρη έλεγχο, ξέραμε τι κάναμε και πού να χτυπήσουμε. Δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες.

Αυτό το ματς κάποιοι το κατέστρεψαν. Με κάρτες και φάουλ… Έκανα αλλαγές γιατί με τον τρόπο που έπαιζαν οι διαιτητές σήμερα, θα απέβαλλαν ποδοσφαιριστές μας.

Αισθάνομαι περίεργα για τους παίκτες, γιατί ήρθαν εδώ με όρεξη για ένα καλό παιχνίδι απέναντι σε μία καλή ομάδα όπως ο Λεβαδειακός.

Ο Παλάσιος έκανε τουλάχιστον οκτώ φάουλ και δεν δέχθηκε κάρτα. Έπρεπε να γίνει ματς Λεβαδειακός – ΟΦΗ και όχι κάποιων άλλων. Είμαι πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο και καταλαβαίνω συμπεριφορές. Συγχαρητήρια στον Λεβαδειακό για τη νίκη».

