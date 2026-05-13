· Ολυμπιακός · Παναθηναϊκός

Stoiximan GBL: Το πανόραμα των playoffs

Ο Ολυμπιακός έκανε άνετα και αναμενόμενα το 1-0 κόντρα στον Κολοσσό και με τη σειρά της ΑΕΚ να ξεκινάει αύριο.

Stoiximan GBL: Το πανόραμα των playoffs
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ έχει πάρει ήδη την πρόκρισή του στη συνέχεια του πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 με χαρακτηριστική άνεση κόντρα στον Κολοσσό. Αύριο ξεκινάει η σειρά της ΑΕΚ, ενώ την Παρασκευή θα γίνει τζάμπολ στη σειρά του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο.

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - 8. ΚΟΛΟΣΣΟΣ 1-0 Ολυμπιακός - Κολοσσός 117-76 Κολοσσός - Ολυμπιακός (16/5, 16:15) Ολυμπιακός - Κολοσσός* (28/5, 18:00)

2. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - 7. ΜΥΚΟΝΟΣ Παναθηναϊκός - Μύκονος (15/5, 19:00) Μύκονος - Παναθηναϊκός (17/5, 15:15) Παναθηναϊκός - Μύκονος* (28/5, 20:10)

3. ΠΑΟΚ - 6. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2-0 ΠΑΟΚ - Περιστέρι 91-79 Περιστέρι - ΠΑΟΚ 72-77

4. ΑΕΚ - 5. ΑΡΗΣ ΑΕΚ - Άρης (14/5, 19:00) Άρης - ΑΕΚ (17/5, 17:30) ΑΕΚ - Άρης* (25/5, 19:00)

*Αν χρειαστούν οι τρίτοι προημιτελικοί στις σειρές

ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ Ολυμπιακός/Κολοσσός - ΑΕΚ/Άρης Παναθηναϊκός/Μύκονος - ΠΑΟΚ

ΤΕΛΙΚΟΙ

COMMENTS
LATEST NEWS
20:12 EUROLEAGUE

«Ντόπες» Γιαννακόπουλου στην ομάδα (vid)

20:04 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παγκόσμιο Κύπελλο: Στην προεπιλογή της Ουρουγουάης ο Πελίστρι, εκτός ο Σουάρες

20:00 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Οι παίκτες χειροκρότησαν ειρωνικά τον διαιτητή μετά την ήττα από τον Λεβαδειακό

19:41 SUPER LEAGUE

Μπράτσος: «Δεν αμυνθήκαμε σωστά κι εκεί κρίθηκε το παιχνίδι»

19:33 GREEK BASKET LEAGUE

Μπαρτζώκας: «Το κίνητρο για το Final Four είναι μεγάλο»

19:32 SUPER LEAGUE

Γρηγορίου: «Είναι δύσκολο να διατηρήσεις το κίνητρο, τα παιδιά δίνουν το καλύτερο»

19:30 SUPER LEAGUE

Παπαδόπουλος: «Η επιμονή και η υπομονή μας έδωσε το παιχνίδι - Συγχαρητήρια στον ΟΦΗ για το Κύπελλο»

19:26 SUPER LEAGUE

Απίστευτο ξέσπασμα Κόντη: «Αυτό το ματς κάποιοι το κατέστρεψαν»

19:16 SUPER LEAGUE

Βαθμολογία: «Αγκαλιά» με την πέμπτη θέση ο Λεβαδειακός

19:15 SUPER LEAGUE

LIVE ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

19:13 SUPER LEAGUE

Τα highlights του Βόλος-Άρης

19:13 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου: Τα highlights του αγώνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας