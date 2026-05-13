Stoiximan GBL: Το πανόραμα των playoffs

Τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ έχει πάρει ήδη την πρόκρισή του στη συνέχεια του πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 με χαρακτηριστική άνεση κόντρα στον Κολοσσό. Αύριο ξεκινάει η σειρά της ΑΕΚ, ενώ την Παρασκευή θα γίνει τζάμπολ στη σειρά του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο.

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - 8. ΚΟΛΟΣΣΟΣ 1-0 Ολυμπιακός - Κολοσσός 117-76 Κολοσσός - Ολυμπιακός (16/5, 16:15) Ολυμπιακός - Κολοσσός* (28/5, 18:00)

2. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - 7. ΜΥΚΟΝΟΣ Παναθηναϊκός - Μύκονος (15/5, 19:00) Μύκονος - Παναθηναϊκός (17/5, 15:15) Παναθηναϊκός - Μύκονος* (28/5, 20:10)

3. ΠΑΟΚ - 6. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2-0 ΠΑΟΚ - Περιστέρι 91-79 Περιστέρι - ΠΑΟΚ 72-77

4. ΑΕΚ - 5. ΑΡΗΣ ΑΕΚ - Άρης (14/5, 19:00) Άρης - ΑΕΚ (17/5, 17:30) ΑΕΚ - Άρης* (25/5, 19:00)

*Αν χρειαστούν οι τρίτοι προημιτελικοί στις σειρές

ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ Ολυμπιακός/Κολοσσός - ΑΕΚ/Άρης Παναθηναϊκός/Μύκονος - ΠΑΟΚ

ΤΕΛΙΚΟΙ