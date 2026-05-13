ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Οι επιλογές των Λουτσέσκου και Νίκολιτς για το ντέρμπι «Δικεφάλων»

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στην Τούμπα (19:30), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των playoffs της Stoiximan Super League.

Η Ένωση μπορεί να έχει ήδη εξασφαλίσει τον τίτλο, ωστόσο θέλει να συνεχίσει το αήττητο σερί που «τρέχει» από τον Οκτώβριο του 2025, απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που «καίγεται» για τη δεύτερη θέση.

Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε πέντε αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο Μπρινιόλι πραγματοποιεί την πρώτη του συμμετοχή στο πρωτάθλημα, ενώ στην άμυνα ξεκινούν οι Βίντα και Πένραϊς αντί των Μουκουντί και Πήλιου αντίστοιχα.

Στην επίθεση, ο Ζοάο Μάριο βρίσκεται στο αρχικό σχήμα μετά το καθοριστικό γκολ που πέτυχε στο ντέρμπι τίτλου, ενώ ο Γιόβιτς μένει στον πάγκο, με τον Ζίνι να ξεκινά βασικός δίπλα στον Βάργκα.

Από την πλευρά του ΠΑΟΚ, ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε τον Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια, με τους Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα να συνθέτουν την αμυντική τετράδα.

Στη μεσαία γραμμή θα αγωνιστούν οι Μεϊτέ και Οζντόεφ, με τον Κωνσταντέλια σε ρόλο οργανωτή, ενώ στα άκρα της επίθεσης θα κινούνται οι Ζίβκοβιτς και Τάισον. Στην κορυφή της επίθεσης ξεκινά ο Γερεμέγεφ.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πενράις, Πινέδα, Μαρίν, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά, Βάργκα, Ζίνι.