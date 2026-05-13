· ΑΕΚ · ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Οι επιλογές των Λουτσέσκου και Νίκολιτς για το ντέρμπι «Δικεφάλων»

Δείτε τις επιλογές των Ραζβάν Λουτσέσκου και Μάρκο Νίκολιτς, για το ΠΑΟΚ – ΑΕΚ, για την 5η αγωνιστική των playoffs της Super League.

Βαγγέλης Πάτας

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Οι επιλογές των Λουτσέσκου και Νίκολιτς για το ντέρμπι «Δικεφάλων»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στην Τούμπα (19:30), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των playoffs της Stoiximan Super League.

Η Ένωση μπορεί να έχει ήδη εξασφαλίσει τον τίτλο, ωστόσο θέλει να συνεχίσει το αήττητο σερί που «τρέχει» από τον Οκτώβριο του 2025, απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που «καίγεται» για τη δεύτερη θέση.

Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε πέντε αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο Μπρινιόλι πραγματοποιεί την πρώτη του συμμετοχή στο πρωτάθλημα, ενώ στην άμυνα ξεκινούν οι Βίντα και Πένραϊς αντί των Μουκουντί και Πήλιου αντίστοιχα.

Στην επίθεση, ο Ζοάο Μάριο βρίσκεται στο αρχικό σχήμα μετά το καθοριστικό γκολ που πέτυχε στο ντέρμπι τίτλου, ενώ ο Γιόβιτς μένει στον πάγκο, με τον Ζίνι να ξεκινά βασικός δίπλα στον Βάργκα.

Από την πλευρά του ΠΑΟΚ, ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε τον Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια, με τους Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα να συνθέτουν την αμυντική τετράδα.

Στη μεσαία γραμμή θα αγωνιστούν οι Μεϊτέ και Οζντόεφ, με τον Κωνσταντέλια σε ρόλο οργανωτή, ενώ στα άκρα της επίθεσης θα κινούνται οι Ζίβκοβιτς και Τάισον. Στην κορυφή της επίθεσης ξεκινά ο Γερεμέγεφ.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πενράις, Πινέδα, Μαρίν, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά, Βάργκα, Ζίνι.

COMMENTS
LATEST NEWS
20:12 EUROLEAGUE

«Ντόπες» Γιαννακόπουλου στην ομάδα (vid)

20:04 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παγκόσμιο Κύπελλο: Στην προεπιλογή της Ουρουγουάης ο Πελίστρι, εκτός ο Σουάρες

20:00 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Οι παίκτες χειροκρότησαν ειρωνικά τον διαιτητή μετά την ήττα από τον Λεβαδειακό

19:41 SUPER LEAGUE

Μπράτσος: «Δεν αμυνθήκαμε σωστά κι εκεί κρίθηκε το παιχνίδι»

19:33 GREEK BASKET LEAGUE

Μπαρτζώκας: «Το κίνητρο για το Final Four είναι μεγάλο»

19:32 SUPER LEAGUE

Γρηγορίου: «Είναι δύσκολο να διατηρήσεις το κίνητρο, τα παιδιά δίνουν το καλύτερο»

19:30 SUPER LEAGUE

Παπαδόπουλος: «Η επιμονή και η υπομονή μας έδωσε το παιχνίδι - Συγχαρητήρια στον ΟΦΗ για το Κύπελλο»

19:26 SUPER LEAGUE

Απίστευτο ξέσπασμα Κόντη: «Αυτό το ματς κάποιοι το κατέστρεψαν»

19:16 SUPER LEAGUE

Βαθμολογία: «Αγκαλιά» με την πέμπτη θέση ο Λεβαδειακός

19:15 SUPER LEAGUE

LIVE ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

19:13 SUPER LEAGUE

Τα highlights του Βόλος-Άρης

19:13 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου: Τα highlights του αγώνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας