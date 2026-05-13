Στο «κάδρο» του Ηρακλή ο Λούντζης ενόψει της νέας σεζόν

Ο Ηρακλής ετοιμάζεται για σημαντικές αλλαγές ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τον σχεδιασμό του ρόστερ να ξεκινά ουσιαστικά από μηδενική βάση.

Ο Ζόραν Λούκιτς βρίσκεται ήδη σε ανοιχτή γραμμή με τη διοίκηση του συλλόγου, προκειμένου να καταρτιστεί το πλάνο της επόμενης ημέρας και να καλυφθούν οι ανάγκες της ομάδας σε όλες τις θέσεις.

Ένα από τα ονόματα που εξετάζονται για την περιφερειακή γραμμή είναι εκείνο του Μιχάλης Λούντζης. Ο 28χρονος γκαρντ προέρχεται από σοβαρό τραυματισμό και αυτή την περίοδο βρίσκεται στο στάδιο της αποκατάστασης, με τον Ηρακλή να παρακολουθεί στενά την πορεία της επιστροφής του.

Τη φετινή σεζόν, ο Έλληνας άσος αγωνίστηκε σε τέσσερις αναμετρήσεις στη Stoiximan GBL, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 12,8 πόντους, 5,3 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ σε 28,5 λεπτά συμμετοχής.

Παράλληλα, σε τέσσερα παιχνίδια στο EuroCup μέτρησε 10,8 πόντους, 5,3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1,8 κλεψίματα ανά αγώνα, δείχνοντας την ποιότητά του και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Εφόσον ο Λούντζης επιστρέψει πλήρως έτοιμος αγωνιστικά, τότε ο Ηρακλής αναμένεται να προχωρήσει σε επαφές με την πλευρά του παίκτη, βλέποντας στο πρόσωπό του μία αξιόπιστη και έμπειρη λύση για την περιφέρεια της ομάδας.