Καλαμάτα: Ελεύθερος ο Χριστοφιλέας που οδεύει προς Μεσσηνία
Onsports Team 28 Απριλίου 2026, 18:53
SUPER LEAGUE 2 / Καλαμάτα

Καλαμάτα: Ελεύθερος ο Χριστοφιλέας που οδεύει προς Μεσσηνία

Η Ελλάς Σύρου ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Έλληνα τεχνικό, ο οποίος θα συνεχίσει στη «μαύρη θύελλα» όπως όλα δείχνουν.

Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας είναι ελεύθερος, καθώς η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών. Ο πρώην πλέον τεχνικός της νησιωτικής ομάδας, όλα δείχνουν πως θα βρίσκεται στη Super League τη νέα σεζόν, αναλαμβάνοντας τις τύχες της Καλαμάτας που επιστρέφει στα… σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. 
 
Η ανακοίνωση: 
 
«Η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Παναγιώτη Χριστοφιλέα.
 
Ο πρόεδρος της ομάδας, κ. Γεώργιος Λεονταρίτης, καθώς και σύσσωμη η οικογένεια της ΠΑΕ Ελλάς Σύρου, εύχονται στον Παναγιώτη Χριστοφιλέα υγεία και κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του.
 
Η ολοκλήρωση της συνεργασίας συνοδεύεται από ανάμεικτα συναισθήματα, καθώς πρόκειται για έναν άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την ομάδα και το νησί μας. Παράλληλα, αποτελεί για όλους μας ικανοποίηση το γεγονός ότι του δίνεται η ευκαιρία που αξίζει.
 
Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας θα είναι για πάντα ένας από εμάς.
 
Παναγιώτη καλή επιτυχία!».
 


EUROLEAGUE
