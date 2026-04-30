Έξαλλος ο Αρτέτα για το πέναλτι που δε δόθηκε (vid)

Έξαλλος ήταν ο τεχνικός της Άρσεναλ μετά το τέλος του αγώνα με την Ατλέτικο από την απόφαση του διαιτητή να μην καταλογίσει το πέναλτι που αρχικά έδωσε υπέρ των Άγγλων.

Έξαλλος ο Αρτέτα για το πέναλτι που δε δόθηκε (vid)
Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η φάση του 78ου λεπτού, όπου αρχικά καταλογίστηκε και στη συνέχεια ακυρώθηκε πέναλτι υπέρ της Άρσεναλ, με τον Μικέλ Αρτέτα να κάνει λόγο για ξεκάθαρη παράβαση.

«Είδα ξανά τη φάση και είναι πραγματικά απογοητευτικό. Υπάρχει επαφή, είναι πέναλτι. Δεν γίνεται να αλλάζεις μια τέτοια απόφαση μετά από τόσες επαναλήψεις. Είναι απαράδεκτο», τόνισε μεταξύ άλλων ο προπονητής της Άρσεναλ ο οποίος είδε την ομάδα του να προηγείται και τελικά να φεύγει με την ισοπαλία από το «Μετροπολιτάνο».

Μάλιστα, ο Μικέλ Αρτέτα τόνισε αρκετές φορές πως το συγκεκριμένο λάθος δε μπορεί να δικαιολογηθεί σε αγώνα τέτοιου επιπέδου.

