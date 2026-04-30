ΑΕΛ: Ετοιμοπόλεμοι Μασόν και Σαγάλ για τη μάχη με τον Πανσερραϊκό

Έτοιμοι για την κρίσιμη μάχη κόντρα στον Πανσερραϊκό οι Ιβάν Μασόν και Άντζελο Σαγκάλ, με τους παίκτες της ΑΕΛ να σφίγγουν τα δόντια και να δίνουν το παρών. 

ΑΕΛ: Ετοιμοπόλεμοι Μασόν και Σαγάλ για τη μάχη με τον Πανσερραϊκό
Ανακούφιση επικρατεί στο στρατόπεδο της ΑΕΛ, με την ομάδα του Τζανλούκα Φέστα να βλέπει τους τραυματίες Σαγκάλ και Μασόν να επιστρέφουν στη δράση και να δίνουν το παρών στο κρίσιμο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό για τα play-outs της Super League.

Ο Μασόν γλύτωσε τις πρώτες ενδείξεις που ανέφεραν πως είχε υποστεί θλάση και από την άλλη ο Σαγκάλ θα είναι και αυτός εκτός απροόπτου στην αποστολή για τις Σέρρες.

Η ΑΕΛ έχει μοναδικό στόχο την κατάκτηση των τριών βαθμών καθώς έχει κατρακυλήσει στον πάτο της βαθμολογίας με 24 βαθμούς, απέχοντας τρείς βαθμούς από την ομάδα των Σερρών.

00:24 EUROPA LEAGUE

Europa League: Προβάδισμα για τελικό από Νότιγχαμ και Μπράγκα - Τα αποτελέσματα των ημιτελικών

00:23 EUROLEAGUE

Αταμάν: «Πρέπει να κερδίσουμε ακόμα ένα ματς»

00:23 ONSPORTS

Χέις-Ντέιβις: «Θέλουμε την πρόκριση στην Αθήνα με τους καλύτερους οπαδούς στον κόσμο»

00:21 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Πότε είναι το τρίτο ματς για τη… σκούπα

00:19 EUROLEAGUE

Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR: Το buzzer-beater του Χέιζ-Ντέιβις που… ξέρανε τους Ισπανούς

00:03 EUROLEAGUE

Ο Χέιζ-Ντέιβις της έκλεισε το... σπίτι και τώρα ελάτε στο Telekom Center

23:57 EUROLEAGUE

Βαλένθια - Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR: Ένταση στον «πράσινο» πάγκο - Έπεσε αντικείμενο από την εξέδρα

23:51 CONFERENCE LEAGUE

Ράγιο Βαγεκάνο - Στρασμπούργκ: Το 1-0 των Ισπανών

23:44 EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας: «Είχαμε πίεση - Να είμαστε έτοιμοι για την αντίδραση»

23:30 SUPER LEAGUE

ΑΕΛ: Ετοιμοπόλεμοι Μασόν και Σαγάλ για τη μάχη με τον Πανσερραϊκό

23:29 EUROPA LEAGUE

Μπράγκα - Φράιμπουργκ: Το 1-0 για τους γηπεδούχους

23:19 CONFERENCE LEAGUE

Σαχτάρ Ντόνετσκ - Κρίσταλ Πάλας: Έσπασαν τα κοντέρ οι Άγγλοι με γκολ στα 22 δευτερόλεπτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
