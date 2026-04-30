ΑΕΛ: Ετοιμοπόλεμοι Μασόν και Σαγάλ για τη μάχη με τον Πανσερραϊκό

Ανακούφιση επικρατεί στο στρατόπεδο της ΑΕΛ, με την ομάδα του Τζανλούκα Φέστα να βλέπει τους τραυματίες Σαγκάλ και Μασόν να επιστρέφουν στη δράση και να δίνουν το παρών στο κρίσιμο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό για τα play-outs της Super League.

Ο Μασόν γλύτωσε τις πρώτες ενδείξεις που ανέφεραν πως είχε υποστεί θλάση και από την άλλη ο Σαγκάλ θα είναι και αυτός εκτός απροόπτου στην αποστολή για τις Σέρρες.

Η ΑΕΛ έχει μοναδικό στόχο την κατάκτηση των τριών βαθμών καθώς έχει κατρακυλήσει στον πάτο της βαθμολογίας με 24 βαθμούς, απέχοντας τρείς βαθμούς από την ομάδα των Σερρών.