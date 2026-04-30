ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: «Άκυρο» και από Βρούτση για τη μετακίνηση οπαδών στα ντέρμπι των playoffs

Αρνητική ήταν η εισήγηση της Αστυνομίας, αλλά και η στάση του Υπουργείου Αθλητισμού, σχετικά με το ενδεχόμενο παρουσίας φιλοξενούμενων οπαδών στο ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.

Οι δύο ομάδες πρόκειται να τεθούν αντιμέτωπες σε διαδοχικές αναμετρήσεις για τα playoffs της Stoiximan Super League. Η αρχή θα γίνει την Κυριακή (03/05) στην Τούμπα, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής, ενώ θα ακολουθήσει το παιχνίδι στο «Γ. Καραϊσκάκης» την επόμενη εβδομάδα (10/05) για την 4η αγωνιστική.

Υπήρξε σκέψη από οργανωμένους οπαδούς των δύο συλλόγων για επιστροφή σε παλαιότερο καθεστώς, με παρουσία φιλοξενούμενων στις εξέδρες. Ωστόσο, το συγκεκριμένο σενάριο δεν θα προχωρήσει, καθώς δεν δόθηκε η απαιτούμενη έγκριση για μετακίνηση φίλων του Ολυμπιακού στην Τούμπα, κάτι που αναμένεται να ισχύσει και για τη ρεβάνς στο Φάληρο.

Η Αστυνομία εισηγήθηκε την απαγόρευση τόσο της διάθεσης εισιτηρίων προς τους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας όσο και της οργανωμένης μετακίνησής τους. Όπως επισημαίνεται στο σχετικό έγγραφο: «Με τον αριθμ. πρωτ. 3560/26/930621/27-04-2026 έγγραφο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, εισηγείται την έκδοση απόφασης που να απαγορεύει τη διάθεση εισιτηρίων στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας (Π.Α.Ε ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ), καθώς και την οργανωμένη μετακίνησή τους για την εν λόγω αθλητική συνάντηση».

Κατόπιν αυτής της εισήγησης, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, αποφάσισε την απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης και διάθεσης εισιτηρίων στους φιλάθλους της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον αγώνα της Κυριακής (03/05, 19:00) στο γήπεδο της Τούμπας, στο πλαίσιο της Super League 1 της περιόδου 2025-2026. Η απόφαση ελήφθη για σοβαρούς λόγους που σχετίζονται με τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, ενώ υπογραμμίζεται ότι για τη διεξαγωγή της αναμέτρησης απαιτείται η πλήρωση όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας για αθλητές και θεατές».