Κηφισιά – Βόλος 2-0: «Τρίποντο» σωτηρίας με πρωταγωνιστές τους Λαρουσί και Πόμπο
Οnsports team 15 Μαρτίου 2026, 18:10
Η Κηφισιά επικράτησε 2-0 του Βόλου και πήρε βαθιά βαθμολογική «ανάσα» στη μάχη της παραμονής.

Η Κηφισιά είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης και επικράτησε, σκοράροντας από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο.  

Η ομάδα των βορείων προαστίων δημιούργησε τις πιο επικίνδυνες στιγμές στο παιχνίδι και επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Το προβάδισμα για τους γηπεδούχους ήρθε στο 25ο λεπτό, όταν ο Χριστόπουλος εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Γιασίν Λαρουσί, βγήκε απέναντι από τον Μάριο Σιαμπάνη και με ψύχραιμο τελείωμα άνοιξε το σκορ.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Βόλος δεν μπόρεσε να απειλήσει ουσιαστικά την εστία του Ραμίρεζ. Αντίθετα, η Κηφισιά συνέχισε να βρίσκει χώρους και στο 68’ πέτυχε και δεύτερο τέρμα. Ο Λαρουσί κατέγραψε τη δεύτερη ασίστ του στο παιχνίδι, με τον Πόμπο να περνά εντυπωσιακά τον Σβέριρ Ίνγκι Χέρμανσον και να διαμορφώνει το τελικό 2-0.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Κηφισιά έφτασε τους 27 βαθμούς και απομακρύνθηκε στο +10 από τη ζώνη του υποβιβασμού, ενώ η ομάδα του Κώστα Μπράτσου συμπλήρωσε 11 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς νίκη σε όλες τις διοργανώσεις.



