Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ναν: «Κρατάμε την νίκη, πρέπει να ξεκινάμε καλύτερα»
Onsports Team 15 Μαρτίου 2026, 18:19
BASKET LEAGUE / Παναθηναϊκός

Ο Κέντρικ Ναν μίλησε για την εικόνα της ομάδας του και τι πρέπει να αλλάξει στη συνέχεια. 

 

Ο Κέντρικ Ναν ήταν ο παίκτης που άλλαξε τα δεδομένα στον αγώνα με την ΑΕΚ και έδωσε την νίκη στον Παναθηναϊκό και στη συνέχεια μίλησε για το τι πρέπει να κάνει η ομάδα του από εδώ και πέρα. 

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το κακό ξεκίνημα στο ματς: «Θέλαμε να μείνουμε ενωμένοι και στην ίδια σελίδα. Όταν παίξαμε καλά στην άμυνα κλειδώσαμε το παιχνίδι και πήραμε τη νίκη.

Για τις συνήθως άσχημες εκκινήσεις στα παιχνίδια: «Δε θέλω να βρω δικαιολογίες, αλλά έτσι ξεκινάμε τα παιχνίδια πολλές φορές φέτος. Προσπαθούμε να το αλλάξουμε, όλοι στα αποδυτήρια θέλουν τη νίκη και θέλουν το καλύτερο. Πρέπει να διορθώσουμε κάποιες λεπτομέρειες. Όμως στο τέλος της ημέρας κερδίσαμε το παιχνίδι και αυτό κρατάμε».

Για το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα την Παρασκευή και τη συνέχεια: «Νιώθουμε κουρασμένοι, αλλά θα δούμε αυτό το ματς και θα είμαστε έτοιμοι. Έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε μια πολύ δυνατή ομάδα και χρειαζόμαστε ακόμα καλύτερη χημεία. Εχουμε σπουδαίο ρόστερ, είμαι ανταγωνιστής, μου αρέσουν οι νίκες, μισώ να χάνω και θέλουμε να κοιτάξουμε μπροστά».


Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved