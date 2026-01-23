Ομάδες

AEK: Ο Μάριος Ηλιόπουλος δίνει οικονομική βοήθεια στο χάντμπολ
Οnsports Τeam 23 Ιανουαρίου 2026, 13:51
ΣΠΟΡ / ΑΕΚ

AEK: Ο Μάριος Ηλιόπουλος δίνει οικονομική βοήθεια στο χάντμπολ

Οικονομική βοήθεια από τον Μάριο Ηλιόπουλο στο τμήμα χάντμπολ της ΑΕΚ.

Σε μια σημαντική κίνηση προχώρησε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος δίνει μεγάλη οικονομική βοήθεια στο τμήμα χάντμπολ της Ένωσης.

Η σχετική ενημέρωση αναφέρει τα εξής:

«Ο Διοικητικός Ηγέτης της ΑΕΚ και ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Μάριος Ηλιόπουλος, είχε προχθές Τετάρτη συνάντηση με τον πρόεδρο της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, Αλέξη Αλεξίου. Αμέσως μετά από αυτή την συνάντηση ο Διοικητικός Ηγέτης της ΑΕΚ, προχώρησε στην απόφαση που ανακοινώνουμε σήμερα, για οικονομική «ένεση» προς την Ερασιτεχνική ΑΕΚ.

Η «ένεση» αυτή αφορά το τμήμα Χάντμπολ και τις ανάγκες του ως το τέλος της τρέχουσας σεζόν. Να σημειωθεί επίσης πως στην συνάντηση αυτή υπήρξε ενημέρωση και συζήτηση για όλα τα τρέχοντα θέματα του σωματείου».



