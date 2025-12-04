NBA: Αγωνία στους Μπακς για Αντετοκούνμπο - Τεράστια αντίδραση κόντρα στους Πίστονς | Τα highlights

AP Foto/Kylie Bridenhagen

Τεράστια νίκη πήραν τα ξημερώματα της Πέμπτης (04/12) οι Μιλγουόκι Μπακς, καθώς επικράτησαν 113-109 των Ντιτρόιτ Πίστονς, παρά το γεγονός πως αγωνίστηκαν στο μεγαλύτερο διάστημα χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Τα «Ελάφια» είδαν μόλις στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης τον Έλληνα σούπερ σταρ να αποχωρεί από το παρκέ, καθώς ο «Greek Freak» έπεσε στο έδαφος χωρίς επαφή με αντίπαλο και αντιμετώπισε πρόβλημα στη δεξιά γάμπα.

Παρά την απώλεια του ηγέτη τους, οι Μπακς δεν άφησαν την πίεση να τους καταβάλει. Έχοντας ανάγκη μια σημαντική νίκη, μετά από οκτώ συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα, βρήκαν την απάντηση απέναντι στην κορυφαία, μέχρι στιγμής, ομάδα της Ανατολικής Περιφέρειας.

Αν και για ακόμη μια φορά φλέρταραν με την ήττα, οι Μπακς έδειξαν τρομερή αντίδραση στην τέταρτη περίοδο. Με ανατροπή και αποφασιστικότητα, γύρισαν το παιχνίδι και επέστρεψαν στα νικηφόρα αποτελέσματα με εντυπωσιακό τρόπο.

Κορυφαίος για τους Μπακς ήταν ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, ο οποίος σημείωσε 26 πόντους, μάζεψε 2 ριμπάουντ και μοίρασε 7 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη. Από την πλευρά των Πίστονς, ξεχώρισε ο Τομπάιας Χάρις με 20 πόντους και 5 ριμπάουντ.