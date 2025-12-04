Ο ασταμάτητος Χάαλαντ έχει σκοράρει απέναντι σε όλους!

Onsports Team

Ο Νορβηγός ξεπέρασε τον Άλαν Σίρερ στην ταχύτητα σκοραρίσματος 100 τερμάτων στην Premier League, ενώ έχει βρει δίχτυα απέναντι σε κάθε ομάδα της κατηγορίας.

Εντυπωσιακό-τουλάχιστον-, είναι αυτό που έχει πετύχει ο Έρλινγκ Χάαλαντ από τότε που έφτασε στην Premier League για την Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Νορβηγός διεθνής επιθετικός χρειάστηκε μόνο 111 αγώνες για να σκοράρει το 100ό του γκολ στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας, με το τελευταίο να σημειώνεται στη νίκη με 5-4 επί της Φούλαμ. Μέχρι τώρα, αυτό το ρεκόρ κατείχε ένας θρύλος όπως ο Άλαν Σίρερ, ο οποίος έφτασε τα πρώτα του 100 γκολ στην Premier League σε 124 εμφανίσεις. Ο Σίρερ είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών με 260 γκολ.

Όμως δεν σταματάει εκεί... Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έχει φτάσει σε αυτό το ορόσημο έχοντας σκοράρει εναντίον κάθε αντιπάλου ομάδας στην Premier League, την οποία έχει αντιμετωπίσει, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της στα social media η Premier League. Τα 100 γκολ του έχουν κατανεμηθεί σε 23 ομάδες, αν και υπάρχουν τρεις ομάδες εναντίον των οποίων ο Χάαλαντ ήταν ιδιαίτερα παραγωγικός, σκοράροντας συνολικά 27 γκολ: 10 εναντίον της Γουλβς, 9 εναντίον της Γουέστ Χαμ και 8 εναντίον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Με το χθεσινό γκολ, ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι έχει πλέον 15 γκολ στους πρώτους 14 αγώνες πρωταθλήματος, γεγονός που τον καθιστά τον πρώτο σκόρερ και όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει να προσθέτει στο σύνολο του.