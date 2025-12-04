Ομάδες

ΠΑΟΚ: Πέμπτη κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον Άρη
Onsports Team 04 Δεκεμβρίου 2025, 02:27
SUPER LEAGUE

Το πρωί της Πέμπτης (4/12) θα τεθούν στη διάθεση των φιλάθλων του «δικέφαλου» τα εισιτήρια για το ματς της Super League με τον Άρη.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την Πέμπτη (4/12) στις 10:00 π.χ. θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του ντέρμπι με τον Άρη, για την 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (7/12) στις 19:30 στο γήπεδο της Τούμπας.

Οι τιμές των εισιτηρίων ανά θύρα έχουν ως εξής:

Στη Θύρα 1 στα 40 ευρώ (το παιδικό στα 5), στις Θύρες 2 και 3 στα 30 ευρώ (το παιδικό στα 5), στις Θύρες 5 και 6 στα 20 ευρώ (το παιδικό στα 5), στις Θύρες 4 και 4Α στα 15 ευρώ, στις Θύρες 7, 7 Α και 8 στα 15 ευρώ (το παιδικό σα 5) ενώ στις Θύρες VIP και VPA είναι στα 150 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ (paokfc.gr).



