Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Άρης - ΠΑΟΚ: Τα highlights του ντέρμπι και το πανέμορφο γκολ του Γιακουμάκη - Βίντεο
Onsports Team 04 Δεκεμβρίου 2025, 00:26
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Άρης / ΠΑΟΚ

Άρης - ΠΑΟΚ: Τα highlights του ντέρμπι και το πανέμορφο γκολ του Γιακουμάκη - Βίντεο

Δείτε τις καλύτερες φάσεις και τα γκολ από το ντέρμπι του Άρη με τον ΠΑΟΚ.

Στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ο Άρης κέρδιζε με 1-0 τον ΠΑΟΚ μέχρι το πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων αλλά ο Γιακουμάκης ισοφάρισε σε 1-1 στην τελευταία φάση του αγώνα, .

Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ είδε τον Αθανασιάδη να πιάνει πέναλτι του Ντεσπόντοφ στο πρώτο ημίχρονο και τον Ντούντου να ανοίγει το σκορ στο 47ο λεπτό.

Ενώ όλα έδειχναν νίκη του Άρη, ο Γιακουμάκης με γκολ στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Δείτε τα highlights:

 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Επίσημο! Πάει Copa Africa με την Ανγκόλα ο Ζίνι – Τα παιχνίδια που θα τον στερηθεί η «Ένωση»
54 λεπτά πριν ΑΕΚ: Επίσημο! Πάει Copa Africa με την Ανγκόλα ο Ζίνι – Τα παιχνίδια που θα τον στερηθεί η «Ένωση»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Άρης - ΠΑΟΚ: Τα highlights του ντέρμπι και το πανέμορφο γκολ του Γιακουμάκη - Βίντεο
2 ώρες πριν Άρης - ΠΑΟΚ: Τα highlights του ντέρμπι και το πανέμορφο γκολ του Γιακουμάκη - Βίντεο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Βαθμολογία Κύπελλο Ελλάδας: Ο ΠΑΟΚ έστειλε την ΑΕΚ στους «8», στα προημιτελικά κι ο Λεβαδειακός
2 ώρες πριν Βαθμολογία Κύπελλο Ελλάδας: Ο ΠΑΟΚ έστειλε την ΑΕΚ στους «8», στα προημιτελικά κι ο Λεβαδειακός
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Άρης - ΠΑΟΚ 1-1: Ο Γιακουμάκης με ανάποδο ψαλίδι στο 95' έστειλε την... ΑΕΚ στα προημιτελικά
2 ώρες πριν Άρης - ΠΑΟΚ 1-1: Ο Γιακουμάκης με ανάποδο ψαλίδι στο 95' έστειλε την... ΑΕΚ στα προημιτελικά
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved