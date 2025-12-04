Άρης - ΠΑΟΚ: Τα highlights του ντέρμπι και το πανέμορφο γκολ του Γιακουμάκη - Βίντεο

Onsports Team

Δείτε τις καλύτερες φάσεις και τα γκολ από το ντέρμπι του Άρη με τον ΠΑΟΚ.

Στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ο Άρης κέρδιζε με 1-0 τον ΠΑΟΚ μέχρι το πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων αλλά ο Γιακουμάκης ισοφάρισε σε 1-1 στην τελευταία φάση του αγώνα, .

Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ είδε τον Αθανασιάδη να πιάνει πέναλτι του Ντεσπόντοφ στο πρώτο ημίχρονο και τον Ντούντου να ανοίγει το σκορ στο 47ο λεπτό.

Ενώ όλα έδειχναν νίκη του Άρη, ο Γιακουμάκης με γκολ στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Δείτε τα highlights: