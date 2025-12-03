Βαθμολογία Κύπελλο Ελλάδας: Ο ΠΑΟΚ έστειλε την ΑΕΚ στους «8», στα προημιτελικά κι ο Λεβαδειακός

INTIME SPORTS

Ο ΠΑΟΚ σόκαρε τον Άρη στις καθυστερήσεις κι η ΑΕΚ εξασφάλισε την παρουσία της στην πρώτη τετράδα της League Phase, η οποία δίνει απευθείας εισιτήριο για τα προημιτελικά στο Κύπελλο Ελλάδας - Θέση στους «8» έκλεισε κι ο Λεβαδειακός

Η ΑΕΚ κι ο Λεβαδειακός έγιναν οι πρώτες ομάδες που εξασφάλισαν την παρουσία τους στα προημιτελικά του θεσμού.

Η ομάδα της Βοιωτίας, η οποία επικράτησε 3-1 της Μαρκό, ήταν η πρώτη χρονικά που τα κατάφερε, καθώς το +7 στη διαφορά τερμάτων της έδινε ξεκάθαρο προβάδισμα. Συνεπώς, πέρασε και μαθηματικά μετά τη λήξη του αγώνα της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ.

Η «Ένωση» επικράτησε 2-0 του ΟΦΗ και μολονότι έκανε το «4 στα 4» δεν ήταν σίγουρη για την παρουσία της στην τετράδα. Αυτή «κλείδωσε» με το γκολ του Γιακουμάκη στο 90+5’, με το οποίο ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε 1-1 τον Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Οι «κίτρινοι» βλέπουν, πλέον, την τετράδα να απομακρύνεται, καθώς φαβορί για να βρεθούν εκεί είναι ο Ολυμπιακός κι ο Παναθηναϊκός. Στους δύο «αιωνίους» αρκεί απλή νίκη στα τελευταία τους παιχνίδια κόντρα σε Ηρακλή (εντός) και Καβάλα (εκτός)

Η βαθμολογία

ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΒΑΘ.

1. Λεβαδειακός 4 12

2. ΑΕΚ 4 12

3. Άρης 4 10

4. Ολυμπιακός 3 9

---------------------------------

5. ΟΦΗ 4 9

6. Παναθηναϊκός 3 9

7. Βόλος 4 7

8. Ατρόμητος Αθηνών 4 7

9. Κηφισιά 4 5

10. Αστέρας Τρίπολης 4 4

11. ΠΑΟΚ 3 4

12. Παναιτωλικός 3 3

----------------------------------

13. Ηρακλής 2 3

14. Athens Kallithea FC 4 3

15. Ελλάς Σύρου 4 3

16. Μαρκό 3 1

17. Καβάλα 3 1

18. ΑΕΛ 4 1

19. Ηλιούπολη 4 0

20. Αιγάλεω 1931 4 0

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

Βόλος – Αιγάλεω 6-0

Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός 2-5

Μαρκό – Λεβαδειακός 1-3

Athens Kallithea – Kαβάλα 2-1

ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος 0-1

Αστέρας AKTOR – Ηλιούπολη 3-0

ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-0

Παναθηναϊκός – Κηφισιά 1-0

Άρης – ΠΑΟΚ 1-1

Ηρακλής – Παναιτωλικός (4/12, 17:00)

Η τελευταία αγωνιστική (17/12)

15:00 Καβάλα – Παναθηναϊκός

15:00 Ολυμπιακός – Ηρακλής

Ολυμπιακός – Ηρακλής 15:00 ΠΑΟΚ – Μαρκό

Τα κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase

Η καλύτερη διαφορά τερμάτων Η καλύτερη επίθεση Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας Οι περισσότερες νίκες Οι περισσότερες εκτός έδρας νίκες Μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την περίοδο 2024-2025

Οι διασταυρώσεις στα μπαράζ

Ο 5ος θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον 12ο

Ο 6ος θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον 11ο

Ο 7ος θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον 10ο

Ο 8ος θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον 9ο

Τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών