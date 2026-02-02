Κύπελλο Ελλάδας: Μύκονος και Καρδίτσα για μια θέση στο Final-8

Οnsports Τeam

Το προτελευταίο εισιτήριο για την τελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας «σφραγίζεται» σήμερα με την αναμέτρηση της Μυκόνου με την Καρδίτσα.

Η Μύκονος υποδέχεται την Καρδίτσα Ιαπωνική σήμερα στις 14:00 (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) για τα play in του Κυπέλλου Ανδρών.

Ο νικητής θα εξασφαλίσει την πρόκρισή του στο Allwyn Final 8, που θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο Κρήτης 17-21 Φεβρουαρίου. Εκεί, στον προημιτελικό της 18ης Φεβρουαρίου, θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά τον Ηρακλή την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου (17:00).

Υπενθυμίζουμε πως την πρόκρισή τους για το Allwyn Final 8 έχουν ήδη εξασφαλίσει η ΑΕΚ, ο Άρης Betsson, ο Ηρακλής, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο ΠΑΟΚ και εκκρεμεί ο αγώνας μεταξύ του Προμηθέα και του Αμαρουσίου (4/2, 19:45).

Το πρόγραμμα του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών είναι το εξής:

Προημιτελικά

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

17.00 Προμηθέας Π. Βίκος Cola/Μαρούσι Chery – Άρης Betsson

20.00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

17.00 Ηρακλής – Μύκονος Betsson/Καρδίτσα Ιαπωνική

20.00 Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR-ΠΑΟΚ

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Ημιτελικοί (17.00 και 20.00)

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Τελικός (20.00)