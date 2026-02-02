Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Κύπελλο Ελλάδας: Μύκονος και Καρδίτσα για μια θέση στο Final-8
Οnsports Τeam 02 Φεβρουαρίου 2026, 09:23
ΜΠΑΣΚΕΤ

Κύπελλο Ελλάδας: Μύκονος και Καρδίτσα για μια θέση στο Final-8

Το προτελευταίο εισιτήριο για την τελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας «σφραγίζεται» σήμερα με την αναμέτρηση της Μυκόνου με την Καρδίτσα.

Η Μύκονος υποδέχεται την Καρδίτσα Ιαπωνική σήμερα στις 14:00 (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) για τα play in του Κυπέλλου Ανδρών.

Ο νικητής θα εξασφαλίσει την πρόκρισή του στο Allwyn Final 8, που θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο Κρήτης 17-21 Φεβρουαρίου. Εκεί, στον προημιτελικό της 18ης Φεβρουαρίου, θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά τον Ηρακλή την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου (17:00).

Υπενθυμίζουμε πως την πρόκρισή τους για το Allwyn Final 8 έχουν ήδη εξασφαλίσει η ΑΕΚ, ο Άρης Betsson, ο Ηρακλής, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο ΠΑΟΚ και εκκρεμεί ο  αγώνας μεταξύ του Προμηθέα και του Αμαρουσίου (4/2, 19:45).

Το πρόγραμμα του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών είναι το εξής:

Προημιτελικά

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

17.00 Προμηθέας Π. Βίκος Cola/Μαρούσι Chery – Άρης Betsson

20.00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

17.00 Ηρακλής – Μύκονος Betsson/Καρδίτσα Ιαπωνική

20.00 Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR-ΠΑΟΚ

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Ημιτελικοί (17.00 και 20.00)

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Τελικός (20.00)



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Τι είπε ο Μάκελι στον Νίκολιτς για τη φάση που έκρινε το ντέρμπι (βίντεο)
9 λεπτά πριν ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Τι είπε ο Μάκελι στον Νίκολιτς για τη φάση που έκρινε το ντέρμπι (βίντεο)
SUPER LEAGUE
Super League: Ο Κατσικογιάννης θα διευθύνει το Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός
28 λεπτά πριν Super League: Ο Κατσικογιάννης θα διευθύνει το Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Στους «πράσινους» ο Σισοκό (vid)
45 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Στους «πράσινους» ο Σισοκό (vid)
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Έγραψε ιστορία ο Ταμπόρδα
51 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Έγραψε ιστορία ο Ταμπόρδα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved