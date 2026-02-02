Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Στη Λεωφόρο ο Ευαγγέλου

Οnsports Τeam

Οι «πράσινοι» υποδέχονται τον «Δικέφαλο» για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας με την ΚΕΔ να ανακοινώνει τους διαιτητές των πρώτων ημιτελικών.

Τους διαιτητές των πρώτων ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανακοίνωσε η ΚΕΔ.

Όπως ήταν γνωστό ορίστηκαν Έλληνες και στα δύο παιχνίδια σε Λεωφόρο (4/2, 20:30) και Παγκρήτιο (4/2, 17:00).

Το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ θα διευθύνει ο Άγγελος Ευαγγέλου, έχοντας βοηθούς τους Φωτόπουλο, Καραγκιζόπουλο, 4ο τον Βεργέτη και στο VAR τον γνώριμο Κροάτη Ιβάν Μπέμπεκ, που έχει σφυρίξει αρκετές φορές στην Ελλάδα, με AVAR τον συμπατριώτη του Μάριο Ζέμπετς.

Το ΟΦΗ-Λεβαδειακός θα σφυρίξει ο επίσης διεθνής Τσακαλίδης, που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της ΚΕΔ.

Βοηθοί του οι Κωσταράς, Κόλλιας, 4ος ο Σιδηρόπουλος και στο VAR οι Κουμπαράκης, Παπαπέτρου.