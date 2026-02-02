Παναθηναϊκός: Έγραψε ιστορία ο Ταμπόρδα

Οnsports Τeam

Ο Αργεντίνος παίκτης του «τριφυλλιού» μπήκε σε μια πολύ σημαντική λίστα των «πράσινων» καθώς με γκολ που πέτυχε και έκανε το 3-0 επί της Κηφισιάς ο Παναθηναϊκός έφτασε τα 2.500 γκολ εντός έδρας στην Α Εθνική.

Ο Βισέντε Ταμπόρδα έχει αρχίσει να παίρνει ευκαιρίες και τις πιάνει από τα… μαλλιά, με τον Αργεντίνο παίκτη σε όποια ματς και αν αγωνίζεται να είναι καθοριστικός.

Έτσι και χθες, κόντρα στην Κηφισιά, ο Ταμπόρδα πέτυχε το 3-0 και έβαλε το όνομά του στο βιβλίο της ιστορίας του «Τριφυλλιού».

Με το γκολ αυτό ο Παναθηναϊκό έφτασε τα 2.500 εντός έδρας γκολ στην ιστορία της Α Εθνικής, σύμφωνα με τα στοιχεία της Super League.

Το πρώτο εντός έδρας γκολ του Παναθηναϊκού στην ιστορία του στην κατηγορία είχε έρθει από τον Ανδρέα Παπαεμμανουήλ στην πρεμιέρα της Α’ Εθνικής, που έγινε στις 25 Οκτωβρίου 1959. Τότε οι «Πράσινοι» είχαν αντιμετωπίσει τον Παναιγιάλειο και ο Παπαεμμανουήλ είχε ανοίξει το σκορ στο 28ο λεπτό, ενώ στη συνέχεια οι Σιάηλος (47’) και Σοφιανός διαμόρφωσαν το τελικό 2-1 υπέρ του Παναθηναϊκού στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου μπήκε και το γκολ αριθμός 2.500.

Το γκολ 2.000 είχε σημειώσει ο Κώστας Κατσουράνης στη νίκη επί της Ξάνθης με 1-0 στις 30 Αυγούστου 2009 στο ΟΑΚΑ.