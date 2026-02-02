ΠΑΟΚ: Επιστολή διαμαρτυρίας στην UEFA για τη διαιτησία του αγώνα με τη Λιόν

INTIME SPORTS

Ο ΠΑΟΚ έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στην Επιτροπή Διαιτησίας της UEFA, για τη διαιτησία του αγώνα με τη Λιόν, για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Στον «Δικέφαλο του Βορρά» έχουν πολλά παράπονα από τον διαιτητή της αναμέτρησης, Ρικάρντο ντε Μπούργος, αλλά και την ομάδα του VAR, που αποτελούταν από τους Τόμας Κβιατκόφσκι και Κάρλος ντελ Θέρο Γκράντε.

Το ξέσπασμα του Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν ένα δείγμα του μεγάλου εκνευρισμού που επικρατούσε στον ΠΑΟΚ για τη διαχείριση που έκαναν οι ρέφερι της αναμέτρησης στη Γαλλία. Όπως επισημαίνουν οι Θεσσαλονικείς, «με σεβασμό προς την UEFA και τους θεσμούς της, ζητείται η αξιολόγηση των αποφάσεων που ελήφθησαν στο συγκεκριμένο παιχνίδι».

Οι φάσεις για τις οποίες κάνει λόγο ο ΠΑΟΚ είναι οι παρακάτω: