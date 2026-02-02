ΑΕΚ: Με τη… βούλα «κιτρινόμαυρος» ο Σαχαμπό – Ανακοινώθηκε η μεταγραφή του νεαρού Αφρικανού

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε και τυπικά την απόκτηση του Χακίμ Σαχαμπό, ο οποίος αποτελεί την τρίτη μεταγραφική κίνηση της τη χειμερινή περίοδο - Συμβόλαιο μέχρι το 2029 υπέγραψε ο νεαρός Αφρικανός.

Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής από τη Ρουάντα βρίσκεται από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (30/01) και την Κυριακή (01/02) πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια βρέθηκε στα γραφεία για να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Η συμφωνία είναι για τα επόμενα 2,5 χρόνια, ήτοι ως το καλοκαίρι του 2029, με τον ποδοσφαιριστή να επιλέγει τη φανέλα με το Νο80.

Η ΑΕΚ θα βγάλει από τα ταμεία της 2.000.000 ευρώ, συν 250.000 σε μπόνους, ενώ η Σταντάρ Λιέγης διατηρεί και ποσοστό μεταπώλησης που φτάνει το 10%. Ο Σαχαμπό, ο οποίος είναι διεθνής με την εθνική Ρουάντας, ενώ φέτος μέτρησε 18 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη βελγική ομάδα.

Το Onsports, παρουσίασε το προφίλ του νεαρού χαφ, με τη βοήθεια του Βέλγου δημοσιογράφου, Κέβιν Σοβάζ.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Χακίμ Σαχαμπό με μεταγραφή από τη Σταντάρ Λιέγης. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2029.

Ο Χακίμ Σαχαμπό γεννήθηκε στις 26 Ιουνίου 2005 στις Βρυξέλλες. Αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή και είναι 10 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Ρουάντα, από την οποία κατάγεται η μητέρα του.

Αφού πέρασε από τις ακαδημίες ποδοσφαίρου πολλών βελγικών συλλόγων (Μπέερσοτ, Άντερλεχτ, Γκενκ, Μαλίν) εντάχθηκε το 2020 σε αυτή της Λιλ.

Με τη Β' ομάδα της Λιλ έκανε επαγγελματικό ντεμπούτο το 2022 και ένα χρόνο μετά υπέγραψε συμβόλαιο στη Σταντάρ Λιέγης.

Άρχισε να αγωνίζεται στην ανδρική ομάδα της σε ηλικία 18 ετών και συμμετείχε σε 16 επίσημα ματς, πριν δοθεί δανεικός για μισή σεζόν (από τις αρχές μέχρι το καλοκαίρι του 2025) στην Μπέερσοτ (15 ματς-1 γκολ). Επέστρεψε στη Σταντάρ το περασμένο καλοκαίρι και έγινε βασικός στην ομάδα της, αγωνιζόμενος μέχρι τώρα στην τρέχουσα περίοδο σε 14 αγώνες πρωταθλήματος.

Χακίμ, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας!»