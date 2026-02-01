Ομάδες

ΑΕΚ: Οριστικό! Παίκτης της «Ένωσης» ο Σαχαμπό – Τη Δευτέρα (02/02) η ανακοίνωση
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 01 Φεβρουαρίου 2026, 16:25
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ: Οριστικό! Παίκτης της «Ένωσης» ο Σαχαμπό – Τη Δευτέρα (02/02) η ανακοίνωση

Ο Χακίμ Σαχαμπό θα πρέπει να θεωρείται παίκτης της ΑΕΚ, καθώς ολοκληρώθηκαν όλα τα διαδικαστικά θέματα που αφορούν στη μεταγραφή του – Τη Δευτέρα (02/02) η ανακοίνωση της μεταγραφής του από την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ.

Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής από τη Ρουάντα πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια βρέθηκε στα γραφεία για να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Ο Σαχαμπό βρίσκεται στην Αθήνα από τα μεσάνυκτα της Παρασκευής (31/01), καθώς ΑΕΚ και Σταντάρ Λιέγης έδωσαν τα χέρια για τη μεταγραφή του, η οποία αναμένεται να επισημοποιηθεί τη Δευτέρα (01/02).

Η «Ένωση» θα βγάλει από τα ταμεία της 2.000.000 ευρώ, συν 250.000 σε μπόνους, ενώ η βελγική ομάδα διατηρεί και ποσοστό μεταπώλησης που φτάνει το 10%.

Ο Σαχαμπό, ο οποίος είναι διεθνής με την εθνική Ρουάντας, ενώ φέτος μέτρησε 18 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη Σταντάρ Λιέγης.

Το Onsports, παρουσίασε το προφίλ του νεαρού χαφ, με τη βοήθεια του Βέλγου δημοσιογράφου, Κέβιν Σοβάζ.



