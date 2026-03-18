Περιστέρι – ΠΑΟΚ: 88-80: Στους «4» του Europe Cup ο «Δικέφαλος» | Τίμησε τη μνήμη του Κλεομένη

Το Περιστέρι επικράτησε 88-80 του ΠΑΟΚ, ο οποίος πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του FIBA Europe Cup, καθώς είχαν παρακαταθήκη το +24 του πρώτου αγώνα της Θεσσαλονίκης - Τα μέλη του «Δικεφάλου του Βορρά» τίμησε τη μνήμη του 20χρονου Κλεομένη, που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά.

Ένα βήμα πριν από τη δεύτερη διαδοχική συμμετοχή του στον τελικό της διοργάνωσης βρίσκεται ο «Δικέφαλος του Βορρά».

Το Περιστέρι, το οποίο έπαιξε για το γόητρο του, κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια και βρέθηκε ακόμα και στο +15 (35-20 στο 17’, 46-21 στο 20’).

Μετά την ανάπαυλα, όμως, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε επικρατήσει 101-77 στο πρώτο ματς, «ροκάνισε» τη διαφορά, πλησίασε στους 8 πόντους κι εν τέλει πήρε εύκολα το εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Μοναδικό «μελανό» σημείο για την ομάδα της Θεσσαλονίκης είναι ο τραυματισμός του Νίκου Χουγκάζ, ο οποίος αποχώρησε υποβασταζόμενος στο 34’. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για βαρύ διάστρεμμα.

Μετά το τέλος του αγώνα, τα μέλη του ΠΑΟΚ φωτογραφήθηκαν με μια μπλούζα που έγραφε το όνομα Κλεομένης, τιμώντας τη μνήμη του 20χρονου που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-12, 46-31, 66-60, 88-80

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Ξανθόπουλος): Νίκολς 18 (1), Κάρντενας 20 (1), Βαν Τούμπεργκεν 9, Πέιν 12, Μουράτος 6 (2), Αμπεροκρόμπι 6 (2), Κακλαμανάκης 2, Χάρις 8, Παπαδάκης 6 (2), Κάριους 1, Γιάνκοβιτς.

ΠΑΟΚ (Μπούτσκος): Άλεν 10, Μέλβιν 4 (1), Ταϊρί 20 (3), Χουγκάζ 4, Σλαφτσάκης, Ομορούγι, Περσίδης 6 (1), Μπέβερλι 19 (3), Φίλλιος, Μουρ 6, Ντιμσά 10.