Champions League: Στους «8» με θριαμβευτική ανατροπή η Λίβερπουλ – Τα ζευγάρια των προημιτελικών
Η Λίβερπουλ πραγματοποίησε την καλύτερη της εμφάνιση, «διέλυσε» 4-0 τη Γαλατασαράι και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Champions League, εκεί όπου θα βρεθούν επίσης Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπάγερν Μονάχου – Όλα τα ζευγάρια των προημιτελικών.
Οι Reds θυμήθηκαν τον καλό εαυτό τους κι έκαναν μια… χαψιά την τουρκική ομάδα, ανατρέποντας με εμφατικό τρόπο την ήττα με 1-0 στο πρώτο ματς.
Ο Μο Σαλάχ ήταν αυτός που διαμόρφωσε το αποτέλεσμα με ένα ιστορικό γκολ, καθώς έγινε ο πρώτος Αφρικανός που φτάνει τα 50 τέρματα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, μπαίνοντας έτσι στο Top 10 της διαχρονικής λίστας των σκόρερ.
Ο Αιγύπτιος έχει «συγκάτοικο» στη 10η θέση και τον Χάρι Κέιν, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ στη νέα άνετη επικράτηση (4-1) της Μπάγερν επί της Αταλάντα. Η ομάδα του Μονάχου πέρασε με συνολικό σκορ 10-2(!).
Στο Λονδίνο, η Τότεναμ έδωσε τη μάχη της και πέτυχε νίκη γοήτρου με 3-2 κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία, όμως, πήρε την πρόκριση, καθώς είχε επικρατήσει με 5-2 στον πρώτο αγώνα.
Νωρίτερα, η Μπαρτσελόνα έκανε… σκόνη και θρύψαλα τη Νιουκάστλ, την οποία «διέλυσε» με 7-2 και προκρίθηκε με εμφατικό τρόπο.
Η φάση των «16»
Οι πρώτοι αγώνες
Τρίτη 10 Μαρτίου
- Γαλατασαράι – Λίβερπουλ 1-0
- Αταλάντα – Μπάγερν 1-6
- Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα 1-1
- Ατλέτικο – Τότεναμ 5-2
Τετάρτη 11 Μαρτίου
- Λεβερκούζεν – Άρσεναλ 1-1
- Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι 5-2
- Ρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι 3-0
- Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ 3-0
Οι ρεβάνς
Τρίτη 17 Μαρτίου
- Σπόρτινγκ – Μπόντο Γκλιμτ 5-0
- Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν 0-3
- Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ 1-2
- Άρσεναλ – Λεβερκούζεν 2-0
Τετάρτη 18 Μαρτίου
- Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ 7-2
- Λίβερπουλ – Γαλατασαράι 4-0
- Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα 4-1
- Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2
Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά
- Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ
- Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου
- Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης
- Σπόρτινγκ – Άρσεναλ
Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά
- Νικητής ζευγαριού (1) – Νικητής ζευγαριού (2): Παρί Σεν Ζερμέν ή Λίβερπουλ - Ρεάλ Μαδρίτης ή Μπάγερν Μονάχου)
- Νικητής ζευγαριού (3) – Νικητής ζευγαριού (4): Μπαρτσελόνα ή Ατλέτικο - Σπόρτινγκ ή Άρσεναλ
Ο τελικός
- 30 Μαΐου στην Πούσκας Αρένα της Βουδαπέστης