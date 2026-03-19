Champions League: Στους «8» με θριαμβευτική ανατροπή η Λίβερπουλ – Τα ζευγάρια των προημιτελικών

Οnsports team

Η Λίβερπουλ πραγματοποίησε την καλύτερη της εμφάνιση, «διέλυσε» 4-0 τη Γαλατασαράι και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Champions League, εκεί όπου θα βρεθούν επίσης Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπάγερν Μονάχου – Όλα τα ζευγάρια των προημιτελικών.

Οι Reds θυμήθηκαν τον καλό εαυτό τους κι έκαναν μια… χαψιά την τουρκική ομάδα, ανατρέποντας με εμφατικό τρόπο την ήττα με 1-0 στο πρώτο ματς.

Ο Μο Σαλάχ ήταν αυτός που διαμόρφωσε το αποτέλεσμα με ένα ιστορικό γκολ, καθώς έγινε ο πρώτος Αφρικανός που φτάνει τα 50 τέρματα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, μπαίνοντας έτσι στο Top 10 της διαχρονικής λίστας των σκόρερ.

Ο Αιγύπτιος έχει «συγκάτοικο» στη 10η θέση και τον Χάρι Κέιν, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ στη νέα άνετη επικράτηση (4-1) της Μπάγερν επί της Αταλάντα. Η ομάδα του Μονάχου πέρασε με συνολικό σκορ 10-2(!).

Στο Λονδίνο, η Τότεναμ έδωσε τη μάχη της και πέτυχε νίκη γοήτρου με 3-2 κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία, όμως, πήρε την πρόκριση, καθώς είχε επικρατήσει με 5-2 στον πρώτο αγώνα.

Νωρίτερα, η Μπαρτσελόνα έκανε… σκόνη και θρύψαλα τη Νιουκάστλ, την οποία «διέλυσε» με 7-2 και προκρίθηκε με εμφατικό τρόπο.

Η φάση των «16»

Οι πρώτοι αγώνες

Τρίτη 10 Μαρτίου

Γαλατασαράι – Λίβερπουλ 1-0

Αταλάντα – Μπάγερν 1-6

Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα 1-1

Ατλέτικο – Τότεναμ 5-2

Τετάρτη 11 Μαρτίου

Λεβερκούζεν – Άρσεναλ 1-1

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι 5-2

Ρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι 3-0

Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ 3-0

Οι ρεβάνς

Τρίτη 17 Μαρτίου

Σπόρτινγκ – Μπόντο Γκλιμτ 5-0

Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν 0-3

Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ 1-2

Άρσεναλ – Λεβερκούζεν 2-0

Τετάρτη 18 Μαρτίου

Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ 7-2

Λίβερπουλ – Γαλατασαράι 4-0

Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα 4-1

Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2

Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά

Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης Σπόρτινγκ – Άρσεναλ

Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Νικητής ζευγαριού (1) – Νικητής ζευγαριού (2): Παρί Σεν Ζερμέν ή Λίβερπουλ - Ρεάλ Μαδρίτης ή Μπάγερν Μονάχου)

Παρί Σεν Ζερμέν ή Λίβερπουλ - Ρεάλ Μαδρίτης ή Μπάγερν Μονάχου) Νικητής ζευγαριού (3) – Νικητής ζευγαριού (4): Μπαρτσελόνα ή Ατλέτικο - Σπόρτινγκ ή Άρσεναλ

Ο τελικός