Τέιλορ Σουίφτ: Νέες φωτογραφίες από την εμφάνισή της στον γάμο του Γιώργου Καρλαύτη

Νέες φωτογραφίες από την εμφάνιση της Τέιλορ Σουίφτ στον γάμο του Γιώργου Καρλαύτη έρχονται στο «φως» της δημοσιότητας.

Ο Ελληνοαμερικανός αθλητής παντρεύτηκε την αγαπήμενη του Κάια Χάρις στις 9 Μαίου στην Γλυφάδα και από το πλευρό τους δεν θα μπορούσαν να λείπουν ο στενός φίλος και συμπαίκτης του, Travis Kelce, συνοδευόμενος από την Τέιλορ Σουίφτ.

📸| Taylor taking selfies with the wedding guests in Greece! pic.twitter.com/zE01zYdq4s — Taylor Swift Updates 💎 (@swifferupdates) May 19, 2026

Σε στιγμιότυπα που ανήρτησε η σελίδα «Taylor Swift Updates» η διάσημη τραγουδίστρια ποζάρει σε selfies με άλλους καλεσμένους λαμπερή και κεφάτη, ενώ το look της μαγνήτισε τα βλέμματα

📸| Finally seeing Taylor’s stunning dress for the Karlaftis wedding in Greece! pic.twitter.com/itKIBLelsY — Taylor Swift Updates 💎 (@swifferupdates) May 19, 2026

Η Τέιλορ Σουίφτ φορά ένα μίντι φόρεμα Zimmermann αξίας 1.950 δολαρίων, λευκά πέδιλα αξίας 248 δολαρίων και ένα ζευγάρι σκουλαρίκια από λευκόχρυσο De Beers Arpeggia One Line, αξίας άνω των 36.000 δολαρίων.