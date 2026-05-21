Παναθηναϊκός

Τουρκικά σενάρια για ενδιαφερόμενες ομάδες για τον Εργκίν Αταμάν

Σύμφωνα με αναφορές στη γειτονική χώρα, όχι μία, αλλά τρεις ομάδες θα ήθελαν στον πάγκο τους τον έμπειρο κόουτς των «πράσινων». 

Το βράδυ της Πέμπτης (21/5) ο Εργκίν Αταμάν θα δειπνήσει με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Εκεί θα γίνει ο απολογισμός της σεζόν στην Euroleague, η οποία ολοκληρώθηκε με το «τριφύλλι» να είναι εκτός Final Four.

Με αφορμή αυτή την πληροφορία, στο εξωτερικό άρχισαν τα σενάρια. Ειδικά στη χώρα του Εργκίν Αταμάν. Ο δημοσιογράφος, Ουμίτ Γιαβτσί, ανέλυσε τα δεδομένα για τον έμπειρο κόουτς. Τονίζοντας μάλιστα πως υπάρχουν τρεις ομάδες οι οποίες θα έβλεπαν με καλό μάτι την πιθανότητα συνεργασίας με τον Αταμάν!

Στην εκπομπή «Asist Analiz», ο δημοσιογράφος ανέφερε πως η Αρμάνι Μιλάνο έχει κάνει ήδη κάποιες επαφές. Στο «κάδρο» έβαλε και την Ντουμπάι, παρότι φέρεται να είναι κοντά στον Τσάβι Πασκουάλ. Και φυσικά η Αναντόλου Έφες δεν θα μπορούσε παρά να παρακολουθεί διακριτικά το θέμα του κορυφαίου προπονητή της ιστορίας της.

