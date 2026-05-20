Euroleague Final Four 2026: Γιάννης Αντετοκούνμπο και Αλπερέν Σενγκούν στο Telekom Center Athens

Τα αστέρια του ΝΒΑ και του ευρωπαϊκού μπάσκετ με τις φανέλες της Ελλάδας και της Τουρκίας, αναμένεται να βρεθούν στο Final Four της Euroleague. 

Ανάμεσα στους θεατές του Final Four της Αθήνας, στο Telekom Center Athens θα βρεθούν και σημαντικές προσωπικότητες του μπάσκετ από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Όπως συμβαίνει πάντα στα μεγάλα ραντεβού της Euroleague, αστέρια του ΝΒΑ θα είναι εκεί για τις αναμετρήσεις που θα διεξαχθούν 22 και 24 Μαΐου.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με το Final Four να διεξάγεται στο T-Center, δεν θα γινόταν να λείψει. Όπως όλα δείχνουν ο «Greek Freak» θα είναι κανονικά στους αγώνες.

Πέρα απ’ τον διεθνή σούπερ σταρ, το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με τον Αλπερέν Σενγκούν. Με τον οποίο είχε δημιουργηθεί παρεξήγηση στο τελευταίο Eurobasket, αλλά οι σχέσεις τους αποκαταστάθηκαν. Και ο Τούρκος σέντερ των Ρόκετς, αναμένεται να είναι στο Telekom Center Athens.

