ΑΕΛ Novibet: Χωρίς Μπατουμπινσικά η τελευταία αποστολή στη Super League

Η ΑΕΛ Novibet ολοκληρώνει μία ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά με την εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην Κηφισιά στη Λεωφόρο (21/05, 19:00), λίγες ημέρες μετά τον υποβιβασμό από τα «μεγάλα σαλόνια».

Ο τεχνικός της ομάδας, Τζιανλούκα Φέστα, ανακοίνωσε την αποστολή για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, με την απουσία του Ντίλαν Μπατουμπινσικά.

Ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός δεν θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση, καθώς έχει συμπεριληφθεί στην αποστολή της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Οι άνθρωποι της ΑΕΛ αποφάσισαν να μην ρισκάρουν τη συμμετοχή του στο τελευταίο ματς της χρονιάς, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε πιθανός τραυματισμός πριν από το Μουντιάλ.

H αποστολή της ΑΕΛ Novibet:

Βενετικίδης, Μελίσσας, Παπαγεωργίου,Μασόν,Παντελάκης, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Όλαφσον, Ναόρ, Πέρεζ, Ατανάσοφ, Στάικος, Χατζηστραβός, Τούπτα,Σαγάλ, Πασάς, Γκαράτε, Κακουτά,Δημηνίκος,Γκρόζος, Αποστολάκης.