· Άστον Βίλα · Φράιμπουργκ

Europa League: Οι ενδεκάδες του μεγάλου τελικού

Οι επιλογές των Σούστερ και Έμερι για τα βασικά σχήματα Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα, ενόψει του μεγάλου αγώνα στην Κωνσταντινούπολη. 

Europa League: Οι ενδεκάδες του μεγάλου τελικού
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στις 22:00 στην Κωνσταντινούπολη, θα γίνει η σέντρα του μεγάλου τελικού του Europa League. Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα θα κοντραριστούν, με στόχο να γίνουν οι έκτοι κάτοχοι των χωρών τους, καθώς το τρόπαιο έως τώρα το έχουν κατακτήσεις πέντε κλαμπ από τη Γερμανία και άλλα τόσα από την Αγγλία.

Γιούλιαν Σούστερ και Ουνάι Έμερι επέλεξαν τους «μαχητές» για τις ενδεκάδες τους. Αυτούς που θα μπουν στο «Besiktas Park» για να δώσουν… παράσταση τίτλου.

Οι ενδεκάδες:

Φράιμπουργκ (Γιούλιαν Σούστερ): Ατουμπόλου, Κίμπλερ, Γκίντερ, Λίνχαρτ, Τρέου, Έγκεσταϊν, Χέφλερ, Μανζάμπι, Μπέστε, Γκρίφο, Ματάνοβιτς.

Άστον Βίλα (Ουνάι Έμερι): Μαρτίνες, Κας, Κόνσα, Λίντελοφ, Τόρες, Ντιν, Τίλεμανς, Ρότζερς, ΜακΓκιν, Μπουεντία, Γουότκινς.

COMMENTS
LATEST NEWS
22:40 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026: Στην Αθήνα οι αποστολές των τριών φιναλίστ

22:17 EUROLEAGUE

«Στο στόχαστρο της Μπαρτσελόνα ο Μπόνγκα»

21:44 EUROPA LEAGUE

LIVE Φράιμπουργκ - Άστον Βίλα

21:27 EUROPA LEAGUE

Europa League: Οι ενδεκάδες του μεγάλου τελικού

21:19 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συγκίνηση στην Πορτογαλία: Συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για το Μουντιάλ ο Ντιόγκο Ζότα

21:05 SUPER LEAGUE

Καλαμάτα: «Εξετάζει την περίπτωση του Κένεθ Βάργκας»

20:48 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα: Χειρουργήθηκε ο Φερμίν Λόπεθ, χάνει το Παγκόσμιο Κύπελλο

20:40 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα: Κανονικά το φιλικό με την Ιταλία - Η απόφαση για την «σκουάντρα ατζούρα»

20:30 EUROLEAGUE

Μέλι: «Δεν είναι το παιχνίδι μεταξύ εμένα και κάποιου παίκτη, είναι παιχνίδι Φενέρ-Ολυμπιακός»

20:24 NBA

Πέλικανς και Σπερς φέρνουν «άρωμα» NBA σε Παρίσι και Μάντσεστερ

20:22 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τελευταία σου ευκαιρία να δεις τον Moby: Μάθε άμεσα τις νέες επιλογές

20:07 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«Ένα μωρό για τρεις» - Η σπαρταρτιστή οικογενειακή κωμωδία έρχεται στο θέατρο Αθηνά από τις 22 Μαΐου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας